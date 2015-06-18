Новое расписание поезда Москва-Париж станет удобнее для пассажиров

"Утро": Расписание поезда Москва-Париж сделали удобнее для пассажиров

Российские железнодорожники сделают расписание поезда Москва-Париж-Москва удобнее для пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Новый график начинает действовать уже в четверг, 18 июня. Теперь у этого поезда будет более комфортное время отправления/прибытия из Москвы и прибытия/отправления из Парижа".

Из российской столицы состав будет отправляться в 16.30 мск и прибывать в Париж в 09.16 мст. Ранее поезд отправлялся из Москвы в 06.44 мск и прибывал во французскую столицу в 19.23 мст.

Время отправления поезда из Парижа - 20.05 мст вместо прежних 08.28 мст, в Москву состав будет прибывать в 12.33 мск, а не в 23.04 мск как раньше. Через Варшаву и Берлин поезд проследует также в удобное утреннее и вечернее время.

Кроме того, частично изменен маршрут по территории Германии: поезд будет совершать остановки на станциях "Франкфурт-на-Одере", "Берлин Лихтенберг", "Берлин Главный", "Эрфурт Главный", "Франкфурт-на-Майне" и "Карлсруе".

Поезд №23/24 Москва-Париж отправился в первый рейс 12 декабря 2011 года. Это один из самых длинных трансъевропейских маршрутов (3217 км), который проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции.

С января по май текущего года поездом воспользовались более 10 тысяч пассажиров, в том числе около половины пассажиров проследовали до Германии.