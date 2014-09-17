Президент "Локомотива" Ольга Смородская продолжит работу в клубе - Якунин

Ольга Смородская. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская продолжит работу на своем посту согласно действующему контракту, заявил в среду глава РЖД Владимир Якунин.

"А почему она должна "пока" работать? С ней подписан контракт, она президент клуба, естественно, работает. Не „пока“, а в соответствии с контрактом", - приводит слова Якунина Р-Спорт.

Он также добавил, что отставка главного тренера "Локомотива" Леонида Кучука вызвана неудовлетворительной игрой и противоречиями между специалистом и командой.

"Вопрос смены тренера рассматривался советом директоров, в который я не вхожу. Тут сложилось, по всей видимости, несколько обстоятельств. Я не берусь их оценивать, но мне кажется, что не только сама игра, но и реакция на игру, и высказывания тренера в общем показали, что существуют серьезные противоречия между тренером и командой", - сказал глава РЖД.

По его словам, в таких условиях "работать невозможно".

Напомним, что в понедельник 15 сентября наставник "железнодорожников" Леонид Кучук был отстранен от работы с клубом. Такое решение приняла президент "Локо" Ольга Смородская по итогам состоявшего на базе команды собрания с участием игроков и тренеров. 16 сентября Кучука не пустили на базу клуба. Наставник приехал для того, чтобы провести тренировку, но охранники отказались пропускать Кучука на территорию базы.

По словам Кучука, свои действия они объяснили личным распоряжением президента клуба Ольги Смородской.

Белорусский наставник руководил "железнодорожниками" с 19 июня прошлого года. Под его руководством клуб выиграл бронзу чемпионата страны. Начало этого сезона сложилось для Кучука неудачно. "Локомотив" набрал 9 очков в семи стартовых турах, потерпел сокрушительное поражение в Лиге Европы от кипрского "Аполлона" и завершил участие в еврокубках.