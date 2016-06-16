РЖД планируют вчетверо увеличить сеть высокоскоростных магистралей

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

РЖД планируют более чем в четыре раза увеличить сеть высокоскоростных магистралей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент компании Олег Белозеров, передает Агентство "Москва".

По его словам, сейчас идет проектирование высокоскоростной магистрали "Москва – Казань". Белозеров отметил, что это "только первый шаг".

"У нас есть программа увеличения сети более чем в четыре раза высокоскоростного движения. Соответственно, мы считаем, что для нас это является серьезными приоритетом, тем более, что этот коридор может продлиться до Китая, до Пекина", – сказал президент РЖД.

Полноценное движение по высокоскоростной магистрали Москва – Казань планируется запустить к 2020 году. Протяженность линии составит 770 километров, дорога пройдет по территории семи субъектов России.

Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар можно будет доехать за час.

Ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации линии оценивается в 10,5 миллиона человек. По магистрали смогут курсировать "Сапсаны".