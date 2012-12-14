На Ярославском вокзале появился штатный пианист

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ярославском вокзале снова появился пианист. Традицию звучания живого рояля возродила Дирекция железнодорожных вокзалов, филиал РЖД.

В зале ожидания на втором этаже ежедневно играет мелодии для фортепьяно выпускник института имени Гнесиных, композитор и преподаватель музыкальных дисциплин Владимир Доленко.

Как сообщает пресс-служба Дирекции, музыкант оформлен на штатную должность дежурного по залу Ярославского вокзала. В его обязанности входит обеспечение музыкального сопровождения.

Пианист играет в зале по будням, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 10.30 и с 11.30 до 12.00, а также во вторник и четверг с 15.00 до 15.30 и с 17.30 до 18.00.

Отметим, исполнение музыки на вокзалах является давней традицией. "Слово вокзал произошло от сочетания "вокальный зал". Первые железнодорожные вокзалы в России были именно местом проведения концертов, спектаклей и других театрализованных представлений", - рассказал начальник Дирекции Сергей Абрамов.

"На вокзале в Павловске в свое время дважды выступал Штраус, а совсем недавно на Казанском вокзале Москвы дал концерт Юрий Башмет. Паралель между этими двумя событиями разных эпох ярче всего символизирует исторические традиции, которые мы возрождаем", - добавил он.

По его словам, "на современной инфраструктуре вокзальных комплексов сейчас реализуется много проектов культурной направленности, способствующих формированию нового облика российских вокзалов".