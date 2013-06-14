ТПУ "Медведково" начал работу на северо-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Транспортно-пересадочный узел "Медведково" введен в эксплуатацию 12 июня. На территории оборудовали плоскостной паркинг на 55 машиномест, в том числе и для маломобильных групп населения.

Также здесь установили шлагбаумы и кассоматы. Первые 5 минут стоянки на ТПУ бесплатны. Первый час парковки обойдется автомобилистам в 50 рублей. За каждые последующие 2 часа необходимо заплатить еще 50 рублей, сообщается на сайте РЖД.

Добавим, что, по соглашению между РЖД и правительством Москвы, запланировано строительство 57 ТПУ возле железнодорожных станций и станций метро. В марте состоялась презентация 7 ТПУ, проекты которых реализованы дирекцией железнодорожных вокзалов. Работы по благоустройству и строительству производятся за счет привлеченных инвестиций.

Ранее сообщалось, что еще один транспортно-пересадочный узел – на Ленинградском шоссе – планируют открыть 1 июля. Данный ТПУ поможет разгрузить Речной вокзал. Еще один ТПУ появится на площади Павелецкого вокзала. Его решили построить вместо торгового центра.