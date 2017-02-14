Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 февраля 2017, 18:26

Транспорт

РЖД увеличит количество рейсов поездов "Сапсан"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

РЖД в марте увеличит количество рейсов поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба компании.

С 1 по 31 марта между городами будут курсировать поезда № 759 Санкт-Петербург – Москва и № 774 Москва – Санкт-Петербург. "Сапсаны" будут ездить ежедневно, кроме выходных и праздников.

Поезд № 759 выезжает в 9:10 и прибывает в 13:00. Время отправления поезда № 774 – 17:30, прибытия – 21:20.

Количество рейсов "Сапсанов" увеличится также в период с 22 по 26 февраля. Несколько поездов, курсирующих только по выходным, будут ходить ежедневно.

Всего РЖД запустит 59 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям в период с 19 по 27 февраля.

Дополнительные поезда запустят из Москвы в Казань, Чебоксары, Белгород, а также из Санкт-Петербурга в Мурманск, Орел, Курск и по другим маршрутам.

РЖД Сапсан расписание поездов ж/д и вокзалы

