Вирус атаковал системы РЖД

Фото: ТАСС/Александр Карелин

Хакеры атаковали IT-систему ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщает ТАСС. Как рассказали представители компании, вирус удалось локализовать, идут работы по уничтожению программы.

Сбоев в технологическом процессе компании не случилось. Атаку удалось оперативно отследить. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что вирус атаковал компьютерные системы в десятках стран. В России атаке подверглись системы МВД, МЧС, "Сбербанка", Минздрава и других ведомств и компаний.

Из-за действий хакеров перестала работать система выдачи водительских прав.

Пострадала от кибератаки и Великобритания. Там нарушилась работа около 40 медучреждений.