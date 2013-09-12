В "Сапсанах" появятся места по цене плацкарта

Фото: ИТАР-ТАСС

РЖД планируют сделать в высокоскоростных поездах четыре класса, в том числе бюджетный вариант формата lowcost. Об этом вице-президент компании Александра Мишарин сообщил во время железнодорожного форума "Экспо 1520".

"Это нормальная международная практика, когда стоимость проезда зависит от класса, времени и даты поездки. Мы планируем четыре класса: первый, бизнес, эконом и lowcost", - приводит агентство Прайм слова Мишарина. Он подчеркнул, что все они будут в одном составе.

В частности, в бюджетном варианте будет оптимизировано пространство за счет особой конструкции кресел и использования более тонкого пластика. Топ-менеджер добавил, что стоимость в этом классе будет соизмерима с нынешней ценой плацкарта.

Мишарин уточнил, что четыре класса прописаны в конкурсной документации, а конкурс на подвижной состав будет проводиться после получения проекта, то есть в конце 2014 - в 2015 году.