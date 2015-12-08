РЖД назначают новые поезда и ускоряют "Сапсаны" и "Ласточки"

Фото: ТАСС/

С 13 декабря РЖД вводит новый график движения, он будет действовать до 10 декабря 2016 года.

В частности, в новом графике на наиболее востребованных маршрутах будут назначены 23 новых поезда.

Всего на маршрутах дальнего следования будет курсировать 561 пара поездов в сутки в 408 различных направлениях.

На пригородных маршрутах будут курсировать 3,447 тысячи пар поездов. В частности, на маршруте Москва – Крюково – Тверь будет назначено еще 13 пар поездов "Ласточка" к 30 ныне курсирующим парам, четыре пары Екатеринбург – Нижний Тагил, две пары Екатеринбург – Каменск-Уральский и одна пара Екатеринбург – Кузино.

Кроме того, на 4 километра в час будет увеличена скорость скоростных и высокоскоростных поездов. В среднем она составит 137 километров в час.

На направлении Москва – Санкт-Петербург для поездов "Сапсан" скорость вырастет на 5 километров в час – до 167 километров в час, Москва – Смоленск для поездов "Ласточка" – на 9 километров в час – до 101 километра в час.