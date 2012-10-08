Завершена реконструкция станции "Лефортово" на МКЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Городские власти завершили реконструкцию станции "Лефортово" на Малом кольце Московской железной дороги, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

"Построен кассовый павильон, зал ожидания для будущих пассажиров, проложен третий путь под будущее пассажирское движение. Для удобства передвижения людей на станции возведены два надземных пешеходных перехода над путями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице построен самый длинный подземный пешеходный переход под железнодорожными путями длиной 196 метров, а на самой платформе для отстоя резервных вагонов построены четвертый и пятый пути.

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент проводится реконструкция станционного помещения и платформы станции "Площадь Гагарина". А в ближайшее время будут реконструированы шесть путепроводов на пересечении с МЖД.

Так, подготовительные работы уже начались на Можайском путепроводе. Остальные пять путепроводов (Коптевский, Волоколамский-МОЖД-1, Волоколамский-МОЖД-2, Звенигородский, Ленинградский-2) будут реконструированы в 2013-2015 годах.