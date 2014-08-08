На четырех подмосковных направлениях пустят почти 150 новых электричек

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Компания РЖД намерена построить новые пути на четырех подмосковных направлениях, которые позволят пустить почти 150 дополнительных электричек и экспрессов, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о Ярославском, Горьковском, Курском и Казанском направлениях.

В частности, на Ярославском направлении планируется построить V главный путь "Москва-Пассажирская Ярославская"–"Лосиноостровская"–"Мытищи", III главный путь "Мытищи–Болшево", IV главный путь "Мытищи–Пушкино". Общая протяженность участков составит 28,6 километра. Это позволит увеличить число проходящих здесь пригородных поездов с 217 до до 260 составов в сутки.

На Горьковском направлении предусмотрено строительство путепроводной развязки Реутово–Балашиха и IV главного пути "Москва-Пассажирская-Курская"–"Железнодорожная". Длина этих участков составит 27,5 километра. Здесь пустят 160 пар электричек вместо 133 существующих сейчас.





На Курском направлении построят III и IV главные пути "Москва-Пассажирская-Курская"–"Москва-Техническая-Курская", III и IV главные пути "Москва-Пассажирская-Курская"–Люблино". Здесь пустят 36 новых электричек (с 68 до 104 пар в сутки). Кроме того, планируется реконструкция линии Люблино–Подольск. Протяженность участков с вновь уложенными путями составит 44 километра.

На Казанском направлении построят V и VI главные пути "Выхино–Люберцы" протяженностью 8,7 километра. Это позволит пропускать здесь на 43 пары электричек в сутки больше (197 вместо существующих 154).

В пресс-службе уточняют, что сейчас реконструируются мосты через реки Пехорка, Уча, Клязьма и Пахра, по которым в будущем пройдут новые пути. В этом году завершится разработка проектно-сметной документации.