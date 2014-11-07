Между Москвой и Санкт-Петербургом назначат дополнительные "Сапсаны"

Фото: ТАСС

В ноябре и начале декабря между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны", сообщает пресс-служба РЖД. Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни осени.

9, 16, 23 и 30 ноября и 7 декабря 2014 года назначен поезд № 767 Санкт-Петербург – Москва. Он отправится из Санкт-Петербурга в 19.35 и прибудет в Москву в 23.35 того же дня.

10, 17, 24 ноября, а также 1 и 8 декабря 2014 года назначен поезд № 768 Москва – Санкт-Петербург. Он отправится из Москвы в 07.15 и прибудет в Санкт-Петербург в 11.15 того же дня.

Поезда № 767 и № 768 будут следовать без остановок в пути.

Продажа проездных документов на указанные поезда будет открыта в ближайшее время.

Полное расписание "Сапсанов", а также других поездов можно узнать на сайте РЖД. Там же удастся приобрести билет.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить сдвоенные "Сапсаны". Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.