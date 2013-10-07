РЖД увеличит количество международных поездов в ноябрьские праздники

Фото:ИТАР-ТАСС

В праздничные дни ноября РЖД пустит дополнительные международные поезда дальнего следования Эстонию, Латвию и Финляндию.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в связи с повышенным спросом на перевозку пассажиров в сообщении Россия – Эстония в период ноябрьских праздников назначен дополнительный поезд № 72/71. Дополнительный поезд Москва – Таллинн отправится с Ленинградского вокзала Москвы 1 ноября в 16.44 и прибудет в Таллинн 2 ноября в 09.47. В обратный путь состав отправится 4 ноября в 18.51 и прибудет в российскую столицу 5 ноября в 12.50.

Ссылки по теме На ноябрьские праздники РЖД пустит больше поездов в Латвию и Финляндию



Кроме того, в ноябрьские праздники будут курсировать дополнительные поезда в Латвию и Финляндию. Поезд № 69/70 сообщением Москва-Хельсинки отправится с Ленинградского вокзала столицы 1 ноября в 17.20 и прибудет в Хельсинки 2 ноября в 9.09. Из Хельсинки в Москву поезд выедет 4 ноября в 15.23 и прибудет к 11.22 5 ноября.

Дополнительный поезд №4/3 сообщением Рига-Москва, отправляющийся из Риги 31 октября в 18.25, прибудет в Москву 1 ноября в 13.13. Обратно он отправится 1 ноября в 22.00 и окажется в столице Латвии 2 ноября в 12.06.

Напомним, что в этом году для россиян в честь Дня народного единства запланировано три официальных выходных дня: 2, 3 и 4 ноября.