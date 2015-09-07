Летом пассажиропоток "Сапсанов" увеличился на 27 процентов

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Летом 2015 года "Сапсаны" перевезли около одного миллионов пассажиров. Это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

В августе "Сапсаны" перевезли 359,5 тысячи пассажиров, что на 16,4 процента больше, чем в августе 2014 года. При этом с января по август 2015 года высокоскоростными поездами воспользовались 2,6 миллиона человек, что на 25,6 процента больше, чем годом ранее.

В РЖД добавили, что за восемь месяцев через интернет было оформлено 2,25 миллиона билетов на "Сапсан". Это на 38 процентов больше, чем в 2014 году.

Напомним, с октября "Сапсаны" начнут ходить по новому расписанию. Скоростные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом каждые два часа.

Ежедневно между двумя столицами будут ходить 9 пар поездов. Еще 6 пар "Сапсанов" будут назначаться в дневное и вечернее время по особому указанию. Две пары поездов – сдвоенные, по 20 вагонов в каждой.

Это стало возможно благодаря вводу четвертого главного пути на участке Москва – Крюково.

Согласно новому расписанию, первый "Сапсан" в Москву будет отправляться ежедневно в 5.30, а последний – в 19.10. Из Москвы в Санкт-Петербург первый поезд будет отправляться в 5.40, а последний – в 19.40. Продажа билетов откроется в ближайшее время.

Кроме того, планируется запустить "Ласточки" по маршрутам Москва – Тверь и Москва – Крюково.