В поездах Москва - Париж установили тариф на проезд со скидкой в 40%

Фото: ИТАР-ТАСС

Специальный тариф на проезд туристических групп в поездах, следующих из Москвы в Париж и Ниццу, создан с 1 июля, информирует пресс-служба "ОАО Российские железные дороги".

Предложение "Voyage" предусматривает предоставление повышенной групповой скидки в размере 40% от полной стоимости проездного документа.

"Воспользоваться специальным тарифным предложением "Voyage" могут группы взрослых пассажиров в количестве 20 человек и более. Скидка предоставляется при проезде в вагонах всех категорий: Люкс, 1 класс, 2 класс", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что новый тариф действует только при транзитном проезде по территории Белоруссии и не применяется при оформлении проездных документов от/до железнодорожных станций республики.