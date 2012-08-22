Мировой суд в Москве рассмотрит дело игумена Тимофея

ИТАР-ТАСС

Мировой судебный участок номер 101 сегодня рассмотрит административное дело в отношении игумена Тимофея (Подобедова), который стал участником дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце.

Ему вменяется нарушение статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей, либо лишение прав на срок от полутора до двух лет или административный арест на срок до 15 суток, сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов дела, в конце июля отец Тимофей, будучи за рулем спортивного BMW Z4 с дипломатическими номерами, врезался на Садовом кольце в Volkswagen Touareg, следовавший в попутном направлении. После этого его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, оформляя ДТП, попросили водителя BMW пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, однако он отказался.

Игумен Тимофей стал широко известен после апрельских крестин дочери певца Филиппа Киркорова. Юрист игумена настаивает, что перед аварией Тимофей принимал лекарства. Сам священник странные обстоятельства происшествия называет шантажом. В связи с инцидентом отец Тимофей запрещен в священнослужении до завершения расследования дела о его участии в ДТП, сообщил Синодальный информационный отдел (СИНФО) РПЦ.

За последний месяц это уже второе ДТП, участником которого становятся священнослужитель. Напомним, в ночь на 16 августа в результате аварии на Кутузовском проспекте погибли два человека. По предварительным данным, виновником аварии мог стать иеромонах Илия (Семин).

По заявлению РПЦ, в случае подтверждения причастности священника к ДТП он будет запрещен в священнослужении, а если установят его виновность, - лишен сана.