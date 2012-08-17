РПЦ просит проявить милосердие к девушкам из Pussy Riot

ИТАР-ТАСС

Высший церковный совет Русской православной церкви просит проявить милосердие к участницам панк-группы Pussy Riot, которым сегодня вынесен обвинительный приговор - по два года колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя.

"Не подвергая сомнению правомерность судебного решения, обращаемся к государственной власти с просьбой проявить в рамках закона милосердие к осужденным в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий", - говорится в заявлении высшего совета РПЦ.

Напомним, сегодня, 17 августа, в Хамовническом суде был оглашен приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.

Процесс над предполагаемыми участницами панк-группы Pussy Riot начался 20 июля. Толоконникова, Алехина и Самуцевич признаны виновными по статье "хулиганство".