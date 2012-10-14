Верующие просят Собянина убрать кощунственный экспонат с выставки

Фото: maratguelman.livejournal.com

Православные активисты направили на имя мэра Москвы Сергея Собянина обращение с просьбой не допустить появления фотографии The Final Snack remix эстонского художника Пеэтера Лауритса на выставке "Мост туда и обратно" в галерее Fotoloft. Выставка откроется 18 октября.

Фотографию они увидели в блоге ЖЖ галериста Марата Гельмана, пишет газета "Известия". На ней изображены мужчины после бурного застолья, на столе - бутылки, в центре сидит главный герой. Композиция напоминает известную фреску Леонардо да Винчи "Тайная Вечеря".

Обращение к мэру составил и опубликовал в своем блоге православный публицист Сергей Худиев. "Будет выставлена постановочная фотография, представляющая одно из наиболее почитаемых евангельских событий — Тайную Вечерю — в чрезвычайно кощунственном, уничижительном и неприличном виде", – пишет он.

Он просит у Собянина предотвратить "провокацию", сняв кощунственный экспонат с выставки еще до ее открытия.

Администрация "Винзавода" снимать фотографию "Тайная вечеря" с экспозиции в Fotoloft не намерена: "Если мы получим соответствующую бумагу из мэрии, конечно, придется экспонат снять. Но мы надеемся, что до этого не дойдет".

Напомним, что православные активисты выступали против скандальной выставки "Духовная брань", которая проходила в "Гельман-Галерее" на "Винзаводе". Выставка вызвала бурю возмущения среди православных верующих. Они негодовали по поводу представленных на выставке икон, стилизованных под образы осужденных девушек из группы Pussy Riot. В результате во время открытия выставки произошли массовые беспорядки, после чего полиция задержала, а затем отпустила девять казаков, которые препятствовали входу посетителей в галерею "Винзавод".