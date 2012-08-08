Pussy Riot: хроники суда

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

Нашумевшее дело участниц панк-группы Pussy Riot подошло к логическому финалу. Как сообщил Хамовнический суд Москвы, приговор по делу будет озвучен в пятницу , 17 августа. Гособвинение настаивает на трех годах колонии общего режима, защита по-прежнему рассчитывает на оправдание.

Процесс над предполагаемыми участницами панк-группы Pussy Riot начался 20 июля. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в Храме Христа Спасителя. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 21 февраля этого года пять девушек в масках и одежде яркой расцветки появились в Храме Христа Спасителя, вбежали на солею и амвон, подошли к алтарю и с помощью звукоусиливающей аппаратуры исполнили панк-молебен "Богородица, Путина прогони". В словах песни использовались такие выражения, как "срань Господня" и нецензурная брань.

Когда охрана попыталась задержать злоумышленниц, они скрылись. Позже ответственность за прошедшую акцию взяла на себя панк-группа "Pussy Riot". В своем блоге на LiveJournal девушки опубликовали фото- и видеоотчет из храма. Выложенный ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Девушки настаивают, что акция носила политический характер, но прокуратура считает, что участницы панк-группы "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства" и "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

Уголовное дело рассматривала судья Марина Сырова. 20 июля прошли предварительные слушания по делу. Согласно закону, они проводились судьей единолично в закрытом режиме. Заседание длилось два часа, было рассмотрено десять ходатайств защиты.

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

В 7-м Ростовском переулке, где находится Хамовнический суд, перекрыли движение и установили металлические ограждения, через которые можно было пройти после объяснения цели визита. Но это не помешало сторонникам Pussy Riot устроить несанкционированную акцию у стен суда.

По итогам первого дня слушаний девушкам из панк-группы на шесть месяцев продлили срок содержания под стражей. Как сообщает РИА Новости, они останутся в изоляции до 12 января 2013 года.

Слушания по существу уголовного дела были назначены на 30 июля. Они проходили в открытом режиме. Из здания Хамовнического суда велась онлайн трансляция в интернет.

Во время следствия и предварительных слушаний ряд музыкантов высказались в защиту обвиняемых. Участники группы Red Hot Chili Peppers и Frenz Ferdinand написали письма поддержки Pussy Riot. Американская группа Anti-Flag организовала в Берлине благотворительный концерт в поддержку арестованных и записала кавер-версию песни "Богородица, Путина прогони", а немецкая команда Refused на фестивале "Rock Am Ring" нанесла лозунг "Free Pussy Riot" на свою барабанную установку. Также за девушек заступился известный рок-музыкант Стинг.

Российские православные писатели, среди которых Валентин Распутин и Владимир Крупин, с мнением артистов не согласились. Они опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали деятельность Pussy Riot и призвали "не потакать плану участниц группы в виде выставления их мученицами авторитарного режима".

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

День первый

В первый день заседания одна из обвиняемых Надежда Толоконникова заявила, что в их действиях нет состава преступления. Акция носила политический и художественный характер, но Надежда признала, что это было этической ошибкой. Также она отметила, что группа выступает с 2011 года, и их концерты всегда воспринимались с юмором, поэтому девушки не думали, что могут кого-либо оскорбить.

В то же время одна из потерпевших по уголовному делу заявила, что своими действиями подсудимые оскорбили ее как личность и осквернили все, что для нее свято: веру, чувства, идеалы и выбор жизненного пути.

По словам адвокатов подсудимых, в первый день слушаний судья отклонила большинство их ходатайств и вопросов. Также Сырова отказалась объявить перерыв до следующего дня. "Наших подзащитных подняли в пять утра, весь день они провели в стеклянном "аквариуме", при этом их не кормили. Мы расцениваем эту ситуацию как пытки", - сказал адвокат. Судье был заявлен отвод, но он был отклонен.

День второй

На второй день суд заслушал показания потерпевших. Охранник ХХС заявил, что в течение двух месяцев после панк-молебна не мог выйти на работу из-за душевной травмы. По его словам, тяжелые воспоминания не давали ему исполнять свои служебные обязанности. Свечница храма заявила, что до сих пор плачет от воспоминаний. Она даже расплакалась в ходе допроса. Но исковые требования потерпевшие заявлять не стали. Также они не настаивали на жестоком наказании, положившись на суд.

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

После оглашения показаний последнего потерпевшего защита подсудимых заявила о фальсификации материалов дела. По их словам, в нем появилось сто новых страниц, а показания потерпевших записаны "под копирку". "Целые абзацы повторяют друг друга слово в слово, вплоть до орфографических ошибок", - заявил адвокат Николай Полозов. Но суд отказался сравнить показания потерпевших.

Также одна из арестованных девушек попросила суд предоставить ей время для сна, еды и подготовки к процессу. Судья Марина Сырова не стала слушать ходатайство, пояснив, что его можно было заявить только на первом заседании. В ответ защита вновь потребовала отвода судьи, но она не стала его рассматривать, сославшись на то, что вопрос уже обсуждался.

День третий

На третий день заседания уже адвокаты потерпевших потребовали отвода судьи. Они мотивировали это тем, что судья позволяет защите Pussy Riot комментировать ответы потерпевших, чем нарушает права их доверителей. В отводе было отказано.

День четвертый

Подсудимая Мария Алехина заявила очередной отвод судье. По ее мнению, Мария Сырова грубо нарушала права и не слушала ходатайства подсудимых. Также Алехина обвинила судью в нарушении равноправия сторон.

В это время неизвестный дозвонился в приемную суда, сообщил о бомбе и потребовал, чтобы арестованных девушек отпустили. Заседание пришлось прервать, а людей эвакуировать. Здание Хамовнического суда обследовали кинологи с собакой, но взрывного устройства не обнаружили. Позже участницы панк-группы Pussy Riot сообщили журналистам, что их из здания суда не эвакуировали.

2 августа был допрошен отец Марии Самуцевич. Он утверждал, что его дочь не участвовала в панк-молебне. "После ареста своей дочери я обратился к следователю, чтобы узнать, за что она арестована, и он пояснил, что она собиралась принять участие в этой акции, зашла в храм, но была задержана, не доходя до алтаря", - сказал он. Его слова подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Сейчас отец Екатерины Самуцевич планирует подать иск о защите чести и достоинства его дочери в связи с публикацией клеветы в ее адрес.

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

Планировалось, что свидетелем защиты станет известный активист Алексей Навальный, писательница Людмила Улицкая и исламский теософ Гейдар Джемаль, но суд отказался их допросить.

В этот день было опубликовано открытое письмо в поддержку Pussy Riot от российских юристов. "Мы обязаны довести до сведения общественности наше убеждение в том, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не являются преступлением – ни «хулиганством», ни каким-либо другим. Привлечение этих женщин к уголовной ответственности противоречит российскому законодательству и является явной юридической ошибкой", - говорилось в сообщении. Под обращением подписались 35 человек.



День пятый

3 августа мнение о поступке участниц Pussy Riot высказал президент РФ Владимир Путин. "Поехали бы они на Кавказ, зашли бы и осквернили какую-нибудь святыню мусульман. Мы бы даже не успели взять их под охрану. Тем не менее я не думаю, что их нужно так строго судить за это. Я думаю, что они сами сделают правильные выводы. Но, тем не менее, окончательное решение должен суд вынести", - сказал он.

Также в этот день прошла очередная акция в поддержку Pussy Riot. Трое мужчин в масках забрались на козырек здания библиотеки напротив Хамовнического суда. Они зажгли файеры и проскандировали "Свободу Pussy Riot". Полицейские попросили молодых людей спуститься, но те отказались. Через некоторое время подъехал грузовик с подъемником и стражи порядка сняли активистов с крыши.

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

День шестой

6 августа на слушаниях присутствовал депутат британского парламента, описавший ход заседания в своем микроблоге в Twitter. В суд приехали депутаты и дипломаты парламентов Германии и США. Также в этот день было отклонен седьмой отвод судьи, который заявили адвокаты Pussy Riot. Они по-прежнему настаивали, что судья "лично прямо или косвенно заинтересована" в обвинительном исходе дела.

День седьмой

7 августа, на седьмой день слушаний, стало известно, что прокурор потребовал три года лишения свободы в колонии общего режима. По его словам, подсудимые совершили хулиганство по предварительному сговору.

Адвокаты Pussy Riot собрались подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По их мнению, судебный процесс проходил с нарушением прав обвиняемых. Ежедневно заседания в Хамовническом суде длились более 10 часов, из-за чего подсудимые были лишены полноценного сна. По словам защиты, их также лишили горячего питания.

В этот день в поддержку Pussy Riot выступила еще одна звезда мирового уровня - американская певица Мадонна. На концерте в столице она исполнила один из своих хитов "Like а Virgin", надев черную маску с прорезями для глаз и написав черным фломастером на теле "Pussy Riot".

"Я очень счастлива, что приехала из Америки, и у меня есть свобода, чтобы выражать свои мысли и эмоции, - заявила Мадонна. - Хочу сказать о "Pussy Riot". Маша, Надя, Катя! Они платят слишком дорогую цену за свой поступок, и я надеюсь, что их отпустят. Хочу, чтобы в мире властвовали мир, свобода и талант. Вы со мной?!". В ответ публика взорвалась аплодисментами.

рисунки предоставлены студией "ВИЗАРТ"

День восьмой

8 августа подсудимые выступили с последним словом.

Надежда Толоконникова и Мария Алехина вновь заявили о своей невиновности, но отметили, что это политическое выступление было оправданным.

"У меня смешанные чувства по поводу этого судебного процесса. С одной стороны, мы сейчас ожидаем обвинительный приговор. По сравнению с судебной машиной мы – никто. Мы проиграли. С другой стороны, мы победили", - завершила речь третья арестованная по делу Екатерина Самуцевич.

Напомним, судья Марина Сырова озвучит приговор 17 августа.