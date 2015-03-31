Решение по матчу Черногория – Россия будет принято не ранее 7 апреля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Решение по отборочному матчу чемпионата Европы 2016 года между сборными Черногории и России будет принято не ранее 7 апреля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

"В Российский футбольный союз поступило письмо из дисциплинарного комитета УЕФА. В документе говорится о начале расследования событий с участием российских болельщиков на игре Черногория – Россия 27 марта 2015 года, зафиксированных в рапорте делегата матча. Все необходимые материалы в Ньоне будут собирать до 14.00 7 апреля. Дата самого заседания будет названа позже", – говорится в сообщении.

Напомним, матч, состоявшийся в Подгорице 27 марта, был отменен во втором тайме из-за поведения болельщиков хозяев. Так, уже на первой минуте встречи фанаты попали файером в голову вратарю сборной России Игорю Акинфееву, который в итоге получил сотрясение мозга и ожоги.

Накануне УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС. Дело возбуждено в связи с бросанием болельщиками файеров и иных посторонних предметов на поле стадиона.

Кроме того, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Черногории в связи с тем, что болельщики на стадионе "Градски" бросали на поле посторонние предметы и файеры, а также из-за того, что матч не был доигран.