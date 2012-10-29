Газзаев потребовал от главы РФС разобраться с "судейским произволом"

Валерий Газзаев. Фото: ИТАР-ТАСС

В российском футболе разгорается очередной громкий скандал. Президента "Алании" Валерия Газзаева не устроило судейство в матче с "Зенитом" и он обратился с открытым письмом к главе Российского футбольного союза Николаю Толстых.

Приводим полностью текст письма, опубликованного на официальном сайте владикавказского клуба.

"Уважаемый Николай Александрович!

Мы обращаемся к Вам, потому что наши письма в Департамент судейства и инспектирования РФС не дают никакого результата. В нынешнем сезоне по вине арбитров мы потеряли уже немало очков, но никаких серьезных санкций к судьям, допустившим оплошности, применено не было. В условиях тотальной безнаказанности и без того невысокое качество российского судейство резко идет вниз. Вы сами отмечали, что в последних турах было совершено такое количество ошибок со стороны арбитров, что российскому судейскому корпусу должно быть стыдно за свою работу. Но там почему-то не считают необходимым реагировать на ошибки и применять меры.

В связи с вышеизложенным футбольный клуб «Алания» просит Вас разобраться в сложившейся ситуации. Нам кажется, что судейские скандалы серьезно сказываются на имидже российского футбола и не позволяют ему двигаться вперед. Проблема заключается еще и в том, что между клубами и Департаментом судейства и инспектирования РФС отсутствует какой-либо диалог. Глава департамента Роберто Розетти полагается исключительно на себя и не считает должным общаться с клубами и отвечать на их запросы и претензии относительно работы арбитров.

Когда ошибки или нарушения допускают игроки, то их всегда наказывают. Чем отличаются судьи, которые тоже являются частью большой игры? Нам кажется, что судейский комитет должен более тщательно просматривать спорные эпизоды и принимать жесткие решения по отношению к тем арбитрам, кто допускает серьезные ошибки, сказывающиеся на результате матчей".

Гнев президента "Алании", а в прошлом известного футбольного тренера, вызвал эпизод, произошедший на 88-й минуте встречи "Алания" - "Зенит". Арбитр Сергей Кузнецов при счете 2:2 назначил штрафной в пользу "Алании", в непосредственной близости от штрафной владикавказского клуба. Один из игроков "Алании" медленно покатил мяч в сторону того места, где произошло нарушение. В этот момент мяч перехватил один из игроков "Зенита" и отдал пас на Александра Кержакова, который, как казалось, находился в положении "вне игры".

Несмотря на это, Кузнецов засчитал забитый Кержаковым гол, что позволило "Зениту" добиться победы. После игры главный тренер "Алании" назвал судью "негодяем" и высказал мнение, что его клуб "просто убили".

Отметим, что тема судейства в российском футболе является одной из самых обсуждаемых. Не так давно произошли сразу несколько громких скандалов, связанных с судейством. Руководство "Спартака" было крайне недовольно работой Эдуарда Малого в матче против "Анжи", а во встрече "Зенит" - "Кубань" арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота краснодарцев.