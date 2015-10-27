Долги РФС превысили миллиард рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Задолженность Российского футбольного союза перед кредиторами превысила миллиард рублей. В настоящее время организация ищет новых спонсоров, сообщает Xsport24.

Пока никаких договоренностей с какими-либо организациями нет. Роструд в ближайшее время вновь проверит РФС и выяснит, какие шаги организация предпринимает для выхода из кризиса.

Напомним, в конце сентября РФС выплатил оставшуюся часть компенсации за досрочное расторжение контракта бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

Стороны договорились, что за досрочное расторжение контракта РФС должен выплатить Капелло 6 миллионов евро, а итальянским членам его штаба, учитывая предыдущие долги, – 2 миллиона евро.

В августе Российский футбольный союз начал процесс выплаты неустойки Капелло.

Однако финансовое положение организации после выплаты долга не улучшилось, поскольку у РФС присутствует большое количество долгов перед кредиторами.