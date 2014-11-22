Форма поиска по сайту

22 ноября 2014, 15:00

Спорт

Роструд обнаружил у Российского футбольного союза гигантские долги по зарплатам

Российский футбольный союз обвиняют в задержке зарплат

Роструд выявил у Российского футбольного союза большую задолженность по зарплате перед сотрудниками. Сумма долгов РФС превысила 181,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Руководству РФС выдали предписание об устранении задолженности в течение месяца.

Сотрудники трудовой инспекции наведались в офис РФС 29 октября. Выяснилось, что у союза присутствуют серьезные задолженности перед главным тренером сборной России Фабио Капелло и генеральным менеджером Оресте Чинквини.

Отметим, что Капелло является одним из самых высокооплачиваемых тренеров планеты. Итальянский наставник по контракту с РФС должен получать 9 миллионов евро в год.

Сборная России под руководством Капелло крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, одержав всего одну победу в четырех матчах.

