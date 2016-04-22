"Спартаку" смягчили наказание за оскорбительный баннер

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский футбольный союз смягчил наказание "Спартаку" за оскорбительный баннер, сообщает пресс-служба РФС.

По итогам заседания апелляционного комитета, РФС пересмотрел наказание для "Спартака" за инцидент, который произошел во время матча 23-го тура чемпионата России по футболу.

Как сообщает интернет-портал "Чемпионат.com", во время игры с "Кубанью" болельщики вывесили баннер, содержание которого было направлено против "Спартака" и его президента Леонида Федуна.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет постановил в качестве наказания закрыть сектор трибуны стадиона "Открытие Арена" на одну игру. В итоге, клубу был назначен штраф 50 тысяч рублей.