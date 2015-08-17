Дмитрий Хомуха возглавил молодежную сборную России по футболу

Фото: rfs.ru

Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу (до 19 лет) Дмитрий Хомуха назначен старшим тренером молодежной команды, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

45-летний российский специалист сменил на этом посту Николая Писарева, который теперь продолжит работу в качестве спортивного директора РФС. Контракт с Хомухой рассчитан до конца отборочного цикла чемпионата Европы-2017.

"Благодарю руководителей РФС за доверие и предложение возглавить молодежную сборную России. Для меня оно очень почетно и ответственно. Со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы добиться поставленных целей и прежде всего завоевать путевку на Чемпионат Европы 2017 года", – заявил Дмитрий Хомуха.

По его словам, в тренерский штаб "молодежки" войдут помощники Хомухи из юношеской сборной России. "Речь идет о Владимире Скокове, Николае Кочешкове, Алексее Орлове", - уточнил новоиспеченный наставник молодежной сборной.

4 сентября пройдет первый отборочный матч Евро-2017 в Финляндии. Уже 2 сентября команда вылетит в Котку, где пройдет встреча. 8 сентября состоится второй поединок в Австрии.

Напомним, на завершившемся месяц назад чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет сборная России дошла до финала, где уступила команде Испании со счетом 0:2.

Два года назад эта же сборная под руководством Хомухи выиграла первенство Европы среди юношей не старше 17 лет.

До этого россиянам лишь раз удавалось пробиться в финальную стадию турнира, который проводится в данном формате с 2002 года. В 2007 году сборная РФ стала худшей из восьми представленных команд, добившись одной ничьей и дважды уступив.