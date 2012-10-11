Апелляцию "Торпедо" на поражение в Кубке России отклонили

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, который рассматривал апелляцию московского "Торпедо" на решение КДК. Жалобу клуба отклонили, таким образом, "Торпедо" выбывает из Кубка России, обязано выплатить штраф и проведет три матча без зрителей.

Представители клуба настаивали на том, что решение было вынесено слишком поспешно, кроме того, указывали на то, что некоторые действия могли быть результатом деятельности провокаторов, но апелляция клуба на решение КДК РФС была отклонена, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, что матч Кубка России между "Торпедо" и "Динамо" сопровождался массовыми беспорядками и фанатскими драками. Незадолго до встречи перед стадионом имени Эдуарда Стрельцова произошла массовая драка "стенка на стенку" между фанатами двух клубов. Побоище пресекли сотрудники полиции, задержав зачинщиков потасовки.

Большинству драчунов назначили наказание в виде административного штрафа, а двум особенно отличившимся фанатам суд постановил назначить три и пять суток ареста соответственно.

Сам матч проходил под взрывы петард и скандирование нецензурных речевок. Арбитр Арслан Гаджибеков четырежды останавливал встречу из-за того, что фанаты "Торпедо" бросали зажженные файеры прямо на газон стадиона. На 55-й минуте при счете 2:1 в пользу "Динамо" матч был прекращен и судья увел команды в подтрибунное помещение.

КДК РФС присудил "Торпедо" техническое поражение со счетом 0:3, обязал команду уплатить штраф в 500 тысяч рублей, кроме того, на три ближайших домашних матча чемпионата России "Торпедо" оставили без зрителей.