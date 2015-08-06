"Торпедо" запретили регистрировать новых игроков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский футбольный союз запретил столичному "Торпедо" регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС. Запрет будет действовать до полного погашения просроченной задолженности перед кредиторами.

РФС не стал отзывать ранее выданную "Торпедо" лицензию на сезон-2015/16. В настоящее время "черно-белые" играют в зоне "Центр" второго дивизиона российского футбола.

Между тем "Торпедо" не удалось найти источники финансирования, что не позволило команде подать заявку на участие в следующем сезоне первенства ФНЛ.

Основным акционером "Торпедо" является ЗИЛ. Предполагалось, что акции будут переданы Объединенной энергетической компании, однако сделка не состоялась.

Клуб однажды уже прекращал свое существование из-за схожих проблем. Однако возрожденное "Торпедо" сумело выйти в премьер-лигу.