"Торпедо" запретили регистрировать новых игроков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Российский футбольный союз запретил столичному "Торпедо" регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба РФС. Запрет будет действовать до полного погашения просроченной задолженности перед кредиторами.
РФС не стал отзывать ранее выданную "Торпедо" лицензию на сезон-2015/16. В настоящее время "черно-белые" играют в зоне "Центр" второго дивизиона российского футбола.
Между тем "Торпедо" не удалось найти источники финансирования, что не позволило команде подать заявку на участие в следующем сезоне первенства ФНЛ.
Ссылки по теме
Основным акционером "Торпедо" является ЗИЛ. Предполагалось, что акции будут переданы Объединенной энергетической компании, однако сделка не состоялась.
Клуб однажды уже прекращал свое существование из-за схожих проблем. Однако возрожденное "Торпедо" сумело выйти в премьер-лигу.