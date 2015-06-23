Чемпионат России по футболу-2015/16 может стартовать 17 июля

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Чемпионат Российской премьер-лиги по футболу сезона-2015/16 может стартовать 17 июля. Об этом журналистам сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев, передает ТАСС.

"Клубы попросили разбить первый тур на четыре дня - с 17 по 20 июля. Не исключено также, что он стартует 18 июля, на день позже. Даты и время матчей будут уточнены позднее", - сказал Алексеев.

Между тем, дата последнего тура Российской футбольной-премьер-лиги уже известна - заключительные матчи второго круга чемпионата назначены на 15 мая.

Ранее M24.ru сообщало, что в сезоне-2015/16 лимит на легионеров для клубов Российской футбольной Премьер-лиги не изменится. В российском первенстве сезона-2014/15 действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

При этом в декабре 2014 года было принято решение, что в чемпионате России сезона-2015/16 лимит на легионеров будет действовать по схеме "10+15" – то есть, в заявке команды не сезон может значиться не более 10 легионеров, при этом количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.

Однако Виталий Мутко заявил, что такой лимит не будет существовать. Позже в Госдуму был внесен законопроект по регулированию числа иностранцев в российском спорте.