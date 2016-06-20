"Летние балетные сезоны" начнутся в конце июня

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

28 июня на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТа) стартуют "Летние балетные сезоны". Балетный марафон продлится до 28 августа.

Ежедневно в течение месяца на сцене РАМТа будут показывать выдающиеся произведения мирового балетного искусства. Столичная публика увидит три балета Чайковского – "Лебединое озеро" (по традиции эта постановка открывает и завершает "сезоны"), "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Кроме того, гостям фестиваля покажут "Жизель" Адана, "Дон Кихота" Минкуса, "Ромео и Джульетту" и "Золушку" Сергея Прокофьева. Все балеты будут продемонстрированы в классических версиях великих отечественных хореографов – Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Леонида Лавровского, а также в современном исполнении, но с сохранением классической основы.

В этом году на сцену выйдут четыре балетных коллектива. Среди них – столичные труппы, которые уже не раз принимали участие в проекте. Это Театр балета классической хореографии, театр "Смирнов Балет" и "Русский классический балет" Оксаны Усачевой. Гостями и открытием "Летних балетных сезонов" станет балетная труппа Марийского театра оперы и балета, которым руководит заслуженный артист России и бывший солист Большого театра Константин Иванов. Помимо основного репертуара они покажут и две премьеры – балеты "Корсар" Адана и "Эсмеральда" Пуни.

Все спектакли будут проходить в сопровождении оркестра "Летних балетных сезонов", созданного еще в самом начале истории проекта, то есть в 2002 году.