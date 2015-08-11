Премьеры сезона: рок-опера по Достоевскому и Геббельс в Электротеатре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Каникулы московских драматических театров завершаются. На прошлой неделе из отпуска вышел коллектив Сергея Голомазова. В 20-х числах августа откроет дверь Школа современной пьесы. С 11 сентября возобновятся показы спектаклей в модном Электротеатре Станиславский. M24.ru продолжает рассказывать о спектаклях, которые смогут увидеть зрители в предстоящем сезоне.

"Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой"

Немецкий режиссер и композитор Хайнер Геббельс готовит в Электротеатре спектакль, основу которого составили личные записи французского поэта, эссеиста Поля Валери, а также американского мыслителя, уроженца Баку Макса Блэка, ученого и публициста Георга Лихтенберга и австрийского философа Людвига Виттгенштейна.

Впервые Геббельс осуществил эту постановку в апреле 1998 года в театре Vidy Losanne (Швейцария). В оригинальной версии главную роль играл французский актер Андре Вильм, обладатель звания офицера Ордена Искусств и литературы. Приняв приглашение Электротеатра, Геббельс впервые пошел на эксперимент, согласившись поработать на чужой территории с незнакомой труппой.

Декорации и костюмы созданы специально для московской версии "Макса Блэка". Роль ученого досталась заслуженному артисту России Александру Пантелееву.

Спектакль посвящен ученому, чей образ скорее собирательный, абстрактный, чем персонализированный. Режиссер не соотносит свою жизнь и творчество с научным мышлением и миром науки, называет себя художником, тем не менее "Макс Блэк" – работа с автобиографическим оттенком.

Важное место в концепции спектакля занимает музыкальная партитура, в которую входят пиротехнические шумы. За ее воплощение отвечает композитор Владимир Горлинский, выступающий в качестве саундпродюсера.

Дата : 7, 9, 10, 11 октября
Место: Электротеатр Станиславский



Рок-опера "Преступление и наказание"

К 150-летию выхода романа "Преступление и наказание" Достоевского Московский театр мюзикла готовит одноименную рок-оперу. К премьере шли долго. Сроки от рождения идеи до ее реализации бьют все рекорды. Эдуард Артемьев написал музыку 35 лет назад. Услышав ее, Андрей Кончаловский решил во что бы то ни стало воплотить замысел на сцене.

К работе был привлечен поэт Юрий Ряшенцев, написавший либретто в соавторстве с Кончаловским и при участии Марка Розовского.

Весной этого года был объявлен всероссийский кастинг на главные роли в рок-опере. Кончаловский выбрал пока четырех актеров на роль Родиона Раскольникова: Александра Казьмина, Александра Боброва, Станислава Беляева, Дениса Котельникова – и столько же актрис на роль Сонечки Мармеладовой: Галину Безрук, Теону Дольникову, Марию Биорк, Екатерину Новоселову.

Даже учитывая обстоятельство, что состав уже определен, кастинг решили не закрывать, а наоборот – продлить до января 2016 года. Еще одна ключевая роль, более возрастная, – следователь Порфирий Петрович, которого сыграют Ефим Шифрин, Алексей Колган, Владимир Ябчаник. Всего в спектакле будет занято более 60 артистов.

Хореографию для рок-оперы ставит Юрий Посохов (в конце минувшего сезона он совместно с режиссером Кириллом Серебренниковым выпустил балет "Герой нашего времени" в Большом театре) при участии Квина Уортона (США) и Рамуне Ходоркайте.

Дата : 17 марта 2016 года
Место: Театр мюзикла



"Северная одиссея"

Этим спектаклем Российский академический молодежный театр откроет юбилейный 95-й сезон. Режиссер Екатерина Гранитова адаптировала для театральной сцены киносценарий, написанный много лет назад Петром Луцыком и Алексеем Саморядовым, двумя друзьями со сценарного факультета ВГИКа.

Их называли надеждой российского кино, революционерами отечественного кинематографа. Они участвовали в создании фильмов "Савой", "Дюба-дюба", "Дети чугунных богов", "Гонгофер", "Лимита". Саморядов трагически погиб в январе 1994 года, Луцык умер от сердечного приступа шесть лет спустя.

Название "Северная одиссея" заимствовано у Джека Лондона (у классика американской литературы есть одноименный рассказ-вестерн о титанических характерах покорителей Клондайка). История, рассказанная Луцыком и Саморядовым, – "истерн" об авантюрном духе русских людей, вырвавшемся на свободу в лихие 90-е, когда одни пытались выжить, а другие – нажиться.

В основе сюжета – опасное приключение стихийной торговой экспедиции, чей караван идет по тайге сквозь снежные бури, бандитские засады и пограничные патрули.

Над музыкальным решением спектакля работает участник "Евровидения-2010" Петр Налич. Все композиции в спектакле будут звучать в живом исполнении.

Дата : 18, 25 сентября
Место: РАМТ



"Трамвай "Желание"

Режиссер Вадим Дубовицкий, известный в основном своими антрепризными работами, поставит в Театре имени Вахтангова самую известную пьесы Тенесси Уильямса. В прошлом сезоне версией "Трамвая "Желание" пополнился репертуар другого московского театра – МТХ имени Чехова, где четыре центральных роли сыграли Марина Зудина, Ирина Пегова, Михаил Пореченков в Михаил Трухин.

В вахтанговской постановке заняты Анна Дубровская (актриса знакома с проектом Дубовицкого "La' Театр", она играла там Раневскую в "Вишневом саде"), Григорий Антипенко, Артур Иванов и Мария Бердинских.