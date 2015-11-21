История одной "оперы": 40 лет назад вышел самый знаменитый альбом Queen

Фото: facebook.com/Queen

История рок- и поп-музыки знает немало знаменательных событий и ярких страниц. Пиком ее расцвета принято считать 70-е года двадцатого века. Действительно, трудно найти другой период, когда на авансцене появилось и активно действовало столько по-настоящему выдающихся исполнителей. Одними из них, несомненно, были музыканты легендарной британской группы Queen, образованной из малоизвестного состава Smile, в который входили гитарист-виртуоз Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Все закрутилось, когда тандем пополнился одним из "друзей ансамбля" – художником-модельером Фредди Меркьюри (внезапно оказавшимся великолепным певцом и пианистом) и самым молодым участником – бас-гитаристом Джоном Диконом. Последний за свою скромность и сдержанные манеры чуть позже получил от советских поклонников прозвище "дьякон".

В отличие от многих других коллективов все участники группы были музыкально разносторонними людьми и не только владели разнообразными инструментами, сочиняли тексты и музыку, но и обладали прекрасными вокальными данными. Это определяло невероятное стилистическое разнообразие и порой весьма сложную и многоплановую структуру музыкальных композиций. Во многих из этих произведений явственно проглядывались талантливые и оригинальные стилизации фольклора и классической музыки. Во многом это и стало своеобразной визитной карточкой коллектива.

Впервые это наиболее полно и концептуально нашло свое выражение в 1975 на четвертом альбоме Queen – легендарной пластинке A Night At The Opera. Сорок лет назад в этот день ассортимент западных музыкальных магазинов пополнился пластинкой, юбилей выхода в свет которой, и отмечает все "прогрессивное" музыкальное сообщество.

Альбом записывался с августа по ноябрь 1975 года в семи студиях, с применением самой современной на тот момент студийной техники, и стал самой дорогостоящей записью своего времени. Название позаимствовано из фильма "Ночь в опере" (1935) – одной из лучших кинокомедией знаменитых американских комиков 30-х годов братьев Маркс. Кстати, во многом определившей соответствующий имидж группы вплоть до начала 80-х. Что, забегая вперед, отразилось в названии следующего альбома A Day At The Races ("День на скачках").

Запись "Ночи в Опере" отличалась очень оригинальным саундом. Объяснялось это множеством факторов, в частности – сложнейшими техническими решениями с многократным полифоническим наложением записи и соответствующим звучанием инструментов. В первую очередь это касалось великолепной гитары Брайана Мэя, сделанной им своими руками из редких пород дерева облицовки старинного камина.

Скриншот с сайта rock-book.ru

Советская молодежь, получившая этот альбом привычным на тот момент подпольным образом, с упоением читала в журнале "Кругозор" в январе 1980 года: "Брайан Мэй, поколдовав с километровым, поводом добился такого звучания гитары, что один из критиков отметил "виртуозное звучание синтезатора". Критик был наказан. Из альбома в альбом стало кочевать ехидное замечание: "И никто не играет на синтезаторе".

Несмотря на определенную известность некоторых предыдущих альбомов группы, в первую очередь Queen I (1973), A Night At The Opera стала настоящей сенсацией. Добравшись даже до СССР, эта запись на магнитных слоях кассет "Свема" от бесчисленных прослушиваний на "Электрониках" и "Легендах" стиралась так же быстро, как и снималась стружка с виниловых пластинок в процессе перезаписи.

Чуть ли не впервые любители тяжелого рока столкнулись не просто с высшим качеством, но и с невероятным стилистическим разнообразием музыкального материала. Здесь было все!

Агрессивная хард-роковая Death on Two Legs Фредди Меркьюри (посвященную экс-менеджеру Queen Норману Шеффилду). Короткий номер, выполненный в манере водевильного диксиленда 30-х годов – Lazing on a Sunday Afternoon. Тяжеленная песня I'm in Love with My Car, написанная и спетая Роджером Тейлором. Поп-баллада You're My Best Friend, написанная Джоном Диконом. "'39", сочиненная и спетая Брйаном Мэем. Очевидное предчувствие грядущей эпохи "хэви-метал" – Sweet Lady. Нарочитый безбашенный фокстрот Seaside Rendezvous. Восьмиминутный апокалиптический хук The Prophet's Song. Пронзительной красоты баллада Love of My Life. Отметим и Good Company, написанную и спетую Брайаном Мэем, в которой он играет на укулеле, а также при помощи одной электрогитары имитирует звучание джазового оркестра.

Ну и, наконец, Bohemian Rhapsody! Эпическое полотно, состоящее из хорового вступления, филигранным вокалом Меркьюри а капелла под аккомпанемент фортепиано, гитарным соло, оперной части, переходящую в хард-рок и металл и завершающуюся торжественной балладой.

В финале альбома звучала инструментальная версия гимна Великобритании в аранжировке Брайана Мэя. Возможно, это подчеркивало приверженность музыкантов самым разнообразным музыкальным направлениям, входящих в состав Британской империи стран и народов.

При этом весь этот разношерстный материал невероятно органично и гармонично уживался в рамках единой концепции неких своеобразных и ярких "картинок с выставки" или "новостей мира". Недаром шестой студийный альбом группы получил название News Of The World. Ну, а гламурная, эпатажная, театральная и красочная подача материала максимально соответствовала общему музыкальному направлению, получившему название "глэм-рок".

Подобно братьям Маркс "квины" работали над своей "Ночью в опере" долго и кропотливо, отложив гастроли, выступления, участия в шоу и интервью. Только окопавшись в студии и оградившись от всего, Queen наконец-то добились того, к чему так долго стремились. Звука! Глубокого, широкого, богатого, многослойного, где гитарные наложения филигранно переплетались с голосами, а технического арсенала студии был задействован на все сто.

Тем не менее, всей этой творческой части предшествовал ряд важных событий.

1975-й год Queen начали, пожиная плоды своего первого коммерчески успешного альбома Sheer Heart Attack, выпущенного в конце 1974 и еще более успешного сингла из него – Killer Queen. Песня стали хитом №2 в Соединенном Королевстве и первым значительным хитом Queen в Америке, достигнувшим 12-й позиции в Биллборде. В январе 1975 группа поехала в турне по США впервые в качестве хэдлайнеров. Продажи билетов были настолько феноменальны, а спрос на Queen настолько велик, что пришлось заряжать дополнительные выступления. Группа давала по два концерта за вечер на одной и то же сцене и все с неизменными аншлагами. Правда, несколько выступлений пришлось отменить – у Фредди начались серьезные проблемы с горлом. Остальное время он мужественно пел столько, сколько мог, несмотря на все запреты врачей.

Во время тех гастролей Queen столкнулись с многочисленными трудностями, связанными со слабой административной работой менеджмента из компании Trident, с которой их связывал контракт. Эта независимая компания была хороша, пока Queen были клубной группой, но на новом этапе она явно не справлялась, получая при этом неплохие дивиденды.

"Квины" наняли адвоката Джима Бича – опытного профи в делах музыкального бизнеса, и пока он вел переговоры с целью грамотного выхода Queen из контракта с Trident, музыканты стали подыскивали себе нового менеджера. Вначале выбор пал на Питера Гранта – менеджера Led Zeppelin, но тогда Queen вступил бы под крыло Swan Song Records – личной компании Led Zeppelin, что было, конечно же, неприемлемо для амбициозной и растущей на глазах новой супергруппы.

В конце концов, Queen предложили сотрудничество менеджеру Элтона Джона – Джону Риду и, как полагает Мэй, то, что музыканты смогли спокойно засесть в студии в августе 1975, забыв про финансовые неурядицы, заслуга именно Рида.

Правда, Меркьюри тогда не мог успокоиться и настоял на том, чтобы альбом открывала Death On Two Legs, посвященная Норману Шеффилду – совладельцу Trident. "Теперь ты можешь поцеловать мою задницу и гудбай!" – это было последнее "прощай" злополучному менеджеру. Забавно, что нигде открыто не говорилось, кому адресована эта яростная отповедь. В названии песни только значилось "Смерть на двух ногах (Посвящается...)" Известно, однако, что сам Шеффилд хотел позже затеять судебный процесс, пытаясь обвинить в оскорблении личности, но безуспешно.

Роджер Тейлор вспоминает, что когда они приступали к работе над альбомом, "может быть подсознательно, мы находились под влиянием альбомов The Beatles, особенно Rubber Soul и Revolver, поскольку это очень эклектичные работы".

С ним не соглашался Брайан Мэй, отмечая, что "У нас был классный звукорежиссер в лице Майка Стоун и именно он – главный герой всей этой работы. Мы всегда любили студию, и сейчас любим. Потому что это как чистый холст, и можешь делать что хочешь... Мы не повторяли The Beatles или Хендрикса в студии, потому что их работа вращалась, в основном, вокруг инструментов. У нас в руках были более продвинутые технологии, и мы развивали их дальше".

Профессиональный художник Фредди Меркьюри изобрел логотип Queen еще во времена первого альбома Queen, но на сей раз он доработал его в цвете и поместил на лицевую сторону обложки A Night at the Opera. Ныне знаменитый "герб" Queen представляет знаки Зодиака всех членов группы: раскинувший клешни краб – Брайна Мэя (Рак), две феи – Фредди Меркьюри (Дева) и два льва – Джона Дикона и Роджера Тейлора, родившихся под созвездием Льва. На заднем плане изображен феникс, символизирующий бессмертие и воскрешение. На внутреннем развороте обложки представлены все тексты альбома и четыре небольшие фотографии музыкантов.

Обложка альбома A Night at the Opera

Когда пришло время выпустить предшествующий альбому сингл, Меркьюри выбрал "Богемную рапсодию" (а не "богемскую", как об этом часто ошибочно упоминается в литературе, посвященной группе Queen). Все вокруг говорили ему, что она не годится для сингла. Конечно, ведь длина трека почти шесть минут! Кто это станет слушать, дескать – "неформат" (привет нынешним радиоворотилам!). И вот тут-то Меркьюри и сделал ход ферзем, вручив запись своему другу, лондонскому радио-диджею Кенни Эверетту, с просьбой не ставить (!) запись в эфир.

Эверетт пошел еще дальше и стал тестировать, крутить в эфире сначала кусочки песни, интригуя слушателей, ну, а потом врубил и целиком. Дошло до того, что Bohemian Rhapsody звучала в эфире до 14 раз в день. Эстафету подхватили другие крупные радиостанции. Появившись в продаже, сингл немедленно скакнул на 1-е место в британском хит-параде, продержавшись там рекордные 9 недель. Мировой успех песни был беспрецедентным! Огромную роль в этом успехе сыграл снятый для нее видеоролик, считающийся одним из первых в рок-музыке видеоклипов. Видео вошло в рок-н-ролл, но лишь спустя пять лет оно станет одним из наиважнейших его составляющих.

Ну, а сам A Night At The Opera был обречен на успех. Именно он и сделал Queen супергруппой мирового масштаба. Его продвижение в мировых музыкальных чартах до сих пор один из эталонов успеха. Увидев свет 21 ноября 1975 года в Великобритании, уже 13 декабря пластинка впервые попала в чарты, взлетев стразу до второй позиции, на которой находилась две недели, перебравшись после этого на вершину чартов. Альбом провел на первой строчке четыре недели, в общей сложности двенадцать недель в первой десятке. Изначально он провел в чартах 44 недели, после чего дважды туда возвращался. В общей сложности запись провела в британских чартах 50 недель. А в США 56 недель, достигнув 4-й строчки. Став в Британии платиновым (1,3 млн. экз.), а в США трижды платиновым (3,5 млн. экз.).

Альбом занимал первые позиции и был золотым и платиновым во многих странах мира. Журнал Rolling Stone дал ему 230-е местом в своем списке "500 самых великих альбомов всех времен". Журнал Q поместил на 16-е место в списке "50 самых-самых британских альбомов". В 2006 году масштабный опрос британской публики включил A Night at the Opera в десятку самых-самых на 9-е место. Ну и естественно, он включен в книгу "1001 альбом, которые надо услышать, прежде чем вы умрете" (1001 Albums You Must Hear Before You Die).

Критики тепло встретили альбом. Они отмечали усовершенствовавшееся мастерство членов группы и широкую стилистическую вариативность музыки на пластинке, пренебрегающую жанровыми рамками.

A Night at the Opera зачастую называется как в числе лучших альбомов у Queen, так и в числе лучших альбомов всех времен и народов.

В 2007 году BBC объявило: "Рождество 1975 навечно запомнится как королевское".

Послушайте и вы эту великую запись!

Валерий Богачев