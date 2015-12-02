Форма поиска по сайту

02 декабря 2015, 15:13

Туризм

Уличные театры представят 10 шоу-программ в центре столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

19 декабря на Пушкинской площади начнутся Зимние дни уличных театров. В 18:30 все коллективы соберутся вместе, чтобы провести церемонию открытия.

Гостей мероприятия ждут самые неожиданные встречи: например, участники коллектива "Огненные люди" предстанут в образе фьеков – это жители новогодних островов. Артисты театра обещают множество сюрпризов: в светящихся костюмах они будут бродить среди толпы и внезапно устраивать фонтаны из конфетти.

Участники коллектива "Светлица" превратятся в этот вечер в новогодние игрушки, а артисты из Paranorma покажут спектакль "Снежно-нежная вьюга", в котором соединятся хореография, акробатика и вокал.

Дни уличных театров в Москве продлятся до 10 января. Каждый день на Пушкинской площади будут проходить спектакли на открытом воздухе: всего труппы представят 10 шоу-программ.

Место: Пушкинская площадь

Время: 19 декабря, 18:30

Путешествие в Рождество свежий воздух фестивали и праздники

