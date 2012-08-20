"Эксперт": понедельник, 20 августа

Переход границы

Процесс Pussy Riot обнаружил трещины в современной русской идентичности. Вместо того, чтобы устранять расколы, общество принялось их дружно расширять

В каше, что заварилась вокруг ВИА Pussy Riot, смешались все сюжеты, которые пробуждающееся русское общество обсуждало в последние годы. От отношений церкви и светского общества до феминизма, от полиции и суда до современного искусства, от "народа и интеллигенции" до понимания христианской веры — и прочее. Степень незрелости, которую мы проявили, обсуждая акцию в храме Христа Спасителя, и последовавшие за нею следствие и суд над акционистками удручают.

Приговор суда не поставит в этом деле точку и не потому, что эхо приходит из-за границ России. Мнение западных звезд сейчас наименее интересно, как наименее интересно в часы жестоких, глупых и тягостных семейных ссор мнение бодрой бабки Луизы из соседнего подъезда (кстати, вы зовете бабку Луизу в свидетели, когда поругались с домашними?). А потому, что суду не дано врачевать боль и обиду.

Пока мировой шоу-бизнес не совсем густо обсел это дело, надо разъять кашу на ингредиенты и попытаться понять: почему акция в храме Христа Спасителя стала детонатором такого мощного и длящегося взрыва и вообще — что с нами произошло?

Броня по высшему классу

Разработанная конструкторами Военно-промышленной компании новая платформа «Бумеранг» и создаваемые на ее базе автомобили должны обеспечить России мировое лидерство в производстве колесной бронетехники

Армии ведущих стран мира, в том числе России, в последние годы сокращают свой танковый парк. Ставка теперь делается на легкую бронетехнику, прежде всего на боевые бронированные машины. Еще совсем недавно казалось, что в этом сегменте рынка наши производители ничего достойного противопоставить иностранцам не смогут. Вспомним хотя бы контракт Минобороны России на приобретение почти 1,7 тыс. броневиков Iveco, которые победили в негласном тендере нашего военного ведомства российских "Тигров". Но на поверку выясняется, что дела у отечественных производителей колесных броневиков обстоят не так уж плохо. За последние два года инженеры и конструкторы военно-промышленной компании создали сразу три новых колесных броневика. О новых разработках предприятия, их экспортном потенциале и о конкуренции с ведущими мировыми производителями "Эксперт" поговорил с генеральным директором Военно-промышленной компании Дмитрием Галкиным.



Облака подорожали

Венчурный фонд Runa Capital успешно продал компанию, занимающуюся облачными технологиями. У этого сектора все впереди — и рост, и проблемы

Крупный российский венчурный фонд Runa Capital (объем 135 млн долларов) впервые вышел из своего проекта. Выход стал более чем удачным: компания Thinkgrid, работающая на рынке облачных технологий, была продана в четыре раза дороже, чем за нее заплатил сам Runa Capital. При этом Runa пробыл в капитале компании меньше года. Суммы "входа" и "выхода" фонд не раскрывает, известно лишь, что его вложения в Thinkgrid составили от 1 до 3 млн долларов. Эксперты в голос говорят, что рынок облачных технологий очень перспективен, но широкому кругу инвесторов повторить успех Runa будет не так просто.

Облачные технологии означают фактически аутсорсинг всех основных IT-служб. При этом облачные технологии — не только красивый, но и очень широкий термин. Проблема в том, что многие сервис-провайдеры, которые до сих пор продавали организациям компьютеры, серверы, строили им сети, оказались не готовы к работе с облачными технологиями.

Будем растить их сами

"Российская электроника" создает первое в России полномасштабное производство по выпуску отечественных светодиодных чипов и светодиодов на их основе. Но высокая конкуренция и технологическая неопределенность делают этот проект достаточно рискованным

Оператором этой модернизации выступил входящий в "Ростехнологии" холдинг "Российская электроника": на базе его предприятий было создано несколько сборочных производств, которые в 2011 году выпустили в общей сложности 60 тыс. светодиодных светильников с импортными светодиодами.

Теперь "Росэлектроника" поставила перед собой цель к 2015 году кардинально расширить свои компетенции в области светодиодного освещения. Для этого госхолдинг намерен создать в Томске современный производственный комплекс, где предполагается выращивать гетероструктуры нитрида галлия (многослойные конструкции, состоящие из тонких пленок полупроводниковых материалов) методом газофазной эпитаксии и формировать из них светодиодные чипы — ключевые компоненты, на базе которых собираются собственно светодиоды. Таким образом "Росэлектроника" планирует освоить самый сложный и самый капиталоемкий этап технологической цепочки создания светотехники со светодиодами. Бюджет проекта на момент его запуска оценивается в 9 млрд рублей. Кредитное соглашение с ВЭБом подписано, подготовительные работы начинаются уже в конце августа.



Шок-цена от "Седьмого континента"

Борьба между основным владельцем компании, мелкими акционерами и ФСФР вышла на новый виток. Каждая из сторон готова на все, лишь бы добиться своего

Несмотря на то, что история с акциями "Седьмого континента" развивается уже почти год, сегодня она больше всего напоминает начало детективного романа: все показания противоречат друг другу, и совершенно непонятно, чем все это закончится.

Напомним, в конце прошлого года основной акционер сети "Седьмой континент" Александр Занадворов решил превратить компанию из публичной в частную. Было объявлено, что миноритариям придется продать свои акции по 100 рублей за штуку, а потом состоялась оферта по этой цене. До полного контроля над "Семеркой" оставался один шаг — принудительный выкуп, но тут в дело жестко вмешалась Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) и запретила этот выкуп проводить. Занадворов подал в суд. В августе компания объявила, что все-таки выкупила все бумаги у миноритариев. Дальше началось непонятное. Выяснилось, что у кого-то из акционеров акции действительно выкуплены, а у кого-то нет, и владельцы даже могут совершать с невыкупленными бумагами сделки. При этом было совершенно непонятно, на что рассчитывала "Семерка", нарушая запрет ФСФР.



Продовольственный кризис стучится в дверь

Засуха в США и других странах мира привела к рекордным ценам на сельхозсырье. Удорожание продукции растениеводства — долгосрочный тренд, его последствия — рост экономической и политической напряженности во многих зависимых от импорта продовольствия странах

Главное событие на мировом аграрном рынке — засуха, охватившая Соединенные Штаты Америки. Зоной бедствия признаны 1300 графств, или треть всех административных районов страны. Засуха, самая сильная за последние три десятилетия, прежде всего затронула так называемые кукурузный и пшеничный пояса — ключевые аграрные районы планеты, где собирают сотни миллионов тонн пшеницы, кукурузы и сои. Они обеспечивают нужды американской экономики и служат источником массового экспорта. Засуха в США и ряде других стран означает глобальный дефицит продовольствия — десятки миллионов тонн. Ряду стран это грозит политической напряженностью, вплоть до голодных бунтов.