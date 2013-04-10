В Новой Москве священника избили из-за Pussy Riot

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала подозреваемых в нападении на настоятеля и рабочего храма Сошествия Святого Духа в поселке Первомайское. По предварительной версии, двое москвичей напали на священника из-за несогласия с приговором участницам Pussy Riot.

Подозреваемые были задержаны на Парковой улице в Первомайском. В отношении задержанных заведено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои", передает "Интерфакс".

Как сообщал M24.ru, на настоятеля храма и рабочего с Украины напали в ночь на вторник. Священник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб груди, рабочий - сотрясение головного мозга и перелом носа. Оба находятся в больнице.

Напомним, участницы группы Pussy Riot были осуждены за хулиганство после скандальной акции в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года. Девушки в балаклавах прошли в запрещенную часть храма и исполнили песню "Богородица, Путина прогони".

В марте трое участниц - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - были задержаны, а 17 августа - приговорены к тюремному заключению. Позже наказание для Самуцевич было изменено на условное.