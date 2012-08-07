Адвокаты Pussy Riot подадут жалобу в Страсбургский суд

ИТАР-ТАСС

Адвокаты Pussy Riot собираются подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По их мнению, судебный процесс проходит с нарушением прав обвиняемых.

По словам адвоката подсудимых Виолетты Волковой, ежедневно заседания в Хамовническом суде длились более 10 часов из-за чего подсудимые были лишены полноценного сна. Также их лишили горячего питания.

Суд отклонил все ходатайства адвокатов, не допускал к даче показаний свидетелей защиты, прессы и общественности. Помимо этого, Волкова перечислила нарушения, допущенные во время следствия.

Также сегодня в ходе прений сторон в Хамовническом суде Москвы участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила о фальсификации доказательств и давлении со стороны следователя.

Она сообщила, что следователь разрешил отцу одной из подсудимых свидание с дочерью только после дачи "угодных следствию" показаний. В суде отец девушки от них отказался.

Также Толоконникова продолжает настаивать на политическом характере акции в Храме Христа Спасителя. "Мы шуты, скоморохи, юродивые - да", но не преступники, сказала она.

Все три обвиняемые считают, что суд должен их оправдать.

В то же время двое потерпевших по делу Pussy Riot просят назначить девушкам условный срок, сообщает РИА Новости. Прокурор настаивает на наказании в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

На данный момент в заседании объявлен перерыв до среды. 8 августа подсудимые выступят с последним словом, после чего судья удалится для вынесения приговора.

Напомним, громкий процесс над участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич длится уже несколько месяцев. В феврале 2012 активистки группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". После этого девушек задержала полиция, их арест санкционировал суд, в отношении активисток возбудили дело, и сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы.