Процесс над Pussy Riot прервало сообщение о заложенной бомбе

Полиция эвакуировала людей из здания суда, где рассматривается дело Pussy Riot. Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в здании Хамовнического суда. Взрывное устройство обнаружено не было



Из Хамовнического суда, где слушается дело "Pussy Riot", проведена эвакуация людей в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает "Интерфакс".

О заложенном взрывном устройстве было сообщено по телефону - неизвестный сумел дозвониться в приемную председателя суда, сказал о бомбе и потребовал, чтобы арестованных девушек отпустили. После звонка здание суда обследовали кинологи с собакой, однако взрывного устройства обнаружено не было.

В суде сообщили, что звонок, очевидно, являлся провокацией, однако спецслужбы не имеют права не реагировать на подобные сообщения. Сейчас полиция пытается определить, откуда звонил "телефонный террорист".

После проверки здания суд вернулся к рассмотрению дела.

Напомним, громкий процесс над участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич длится уже несколько месяцев. В феврале 2012 активистки группы устроили в храме Христа Спасителя так называемый "панк-молебен" - исполнили песню "Богородица, Путина прогони". После этого девушек задержала полиция, их арест санкционировал суд, в отношении активисток возбудили дело, и сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы.