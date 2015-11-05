"Когалымавиа" обвинила аэропорт Пулково в поломке шасси самолета

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Задержка рейса компании "Когалымавиа" Санкт-Петербург – Шарм-эль-Шейх произошла из-за неправильных действий наземных служб аэропорта Пулково, следует из заявления на официальном сайте компании.

"Сегодня в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) тягач наземных служб аэропорта нарушил правила буксирования воздушного судна. В результате данного нарушения при развороте для буксировки воздушного судна был поврежден механизм передней стойки шасси", – говорится в сообщении.

В компании заявляют, что из-за этого происшествия пришлось задействовать резервный борт и задержать вылет рейса 7К-9267 Санкт-Петербург – Шарм-эль-Шейх. Ориентировочное время вылета указывают 17.05.

Ранее самолет "Колагымавиа" должен был вылететь из аэропорта "Пулково" в 8.20.

Отметим, что согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс 7К-9267 отменен и под другим временем он не значится.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

Следственная комиссия, занимающаяся расследованием крушения лайнера, назвала причиной катастрофы взрыв в двигателе самолета. Специальной технической лаборатории предстоит узнать, что сповоцировало взрыв.

"Когалымавиа" передала Ространснадзору приказы о приостановке эксплуатации всех воздушных судов А321 на время дополнительных проверок авиакомпании.