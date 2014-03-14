Дорогая поездка: 10 luxury-марок машин

15 марта компании Rolls-Royce исполняется 108 лет. Многие модели концерна были штучным товаром. Позволить себе такую машину могли лишь самые состоятельные люди планеты, но, несмотря на это, машины разлетались, как горячие пирожки. Мода на роскошь сохранилась и поныне. Топ-10 самых дорогих марок автомобилей представляет сетевое издание М24.ru.

Rolls-Royce

Автомобили Rolls-Royce - современный синоним роскоши - начинали свой путь как гоночные машины. Компания, основанная Генри Ройсом и Чарльзом Стюартом Роллсом, получила широкую известность после победы Rolls-Royce 20 PS в 1906 году на авторалли "Турист Трофи". Далее последовали победы в США и Британии, где было поставлено несколько рекордов - это укрепило и без того замечательную репутацию марки.

Первым автомобилем класса "люкс" стал Silver Ghost. Уже в начале прошлого века автомобиль оснастили электрическими фарами - почти сразу после их изобретения. Silver Ghost могли позволить себе только самые состоятельные люди, на нем ездили многие сильные мира сего, включая вождя мирового пролетариата. Компания Rolls-Royce продавала модель под слоганом Best car in the World.

Rolls-Royce Phantom I. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Преемником знаменитой модели стал Rolls-Royce Phantom I, представленный публике в 1925 году. Машина получилась величественной и очень дорогой, хотя особым успехом не пользовалась из-за старомодного дизайна и не лучшей управляемости. Обратив внимание на недостатки, разработчики принялись за улучшение модели, и в 1929 году появилась модель Rolls-Royce Phantom II. "Фантомы" выпускаются по сей день.

В 50-х годах Rolls-Royce стала поставщиком автомобильной продукции для британского королевского дома и представителей аристократической верхушки общества. Как и в довоенные времена, клиентами RR были популярные актеры, миллионеры, аристократия. Один из рекламных слоганов Rolls-Royce — "Самый дорогой и самый неэкономичный автомобиль в мире!"

Silver Cloud, 1950-е. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Сегодня в линейке моделей британского бренда имеются машины представительского класса, двухдверное купе и роскошный кабриолет. Стоимость Rolls-Royce начинается с отметки в 24 миллиона и доходит до 30 млн и выше.

Цена соответствует качеству. Как и сто лет назад, Rolls-Royce собираются вручную, лишь покраску кузова выполняют роботы (что неудивительно, ведь на "Роллсах" 12 слоев краски). Каждый автомобиль фирмы проходит две тысячи километров на испытательном полигоне. После чего машину разбирают, проверяют каждый узел, затем ее красят. После чего согласно конкретному заказу клиента машина окончательно собирается.

Wraith. Фото: rolls-roycemotorcars.com

Bentley

История компании, как и в предыдущем случае, началась с любви ее основателя британского инженера Уолтера Оуэна Бентли к автогонкам. Известно, что он неоднократно одерживал победы на знаменитом холме Астон, соревнуясь с Лайонелом Мартином – основоположником бренда Aston Martin.

Первым его автомобилем стал Bentley 3L (1919 г.) премиального качества и безупречной надежности, имевший большой успех в автопроме. Талантливому инженеру удалось сконструировать бесшумный спорткар, ставший лидером среди высококлассных британских машин. Автомобили с крылатым "B" на радиаторе регулярно принимали участие в Ле-Манских состязаниях, занимая призовые места. Но участие в автоспорте было прервано разразившимся в 30-х годах экономическим кризисом. Компания оказалась в трудном финансовом положении и вскоре была объявлена банкротом и выставлена на аукционе.

Под крыло ее взяла фирма Rolls-Royce, оплатив все долги. Уолтер Бентли был вынужден продать свое предприятие.

Bentley Continental. Фото: bentleymotors.com

С завершением эры Уолтера Бентли популярность его автомобилей померкла на фоне успеха Rolls-Royce. Все модели Bentley 50-х годов были копиями Rolls-Royce. Но принципиальное отличие двух марок изначально состояло в том, что место владельца представительского Rolls-Royce сзади, в отличие от Bentley - автомобиля для тех, кто умеет и любит водить. Спортивная двухдверка Bentley Continental, увидевшая свет в 1952 году, не имела и не имеет аналогов. Семейство дорогих британских автомобилей ориентировано на миллионеров, которым спортивные купе, такие как Ferrari, кажутся лишенными комфорта.

Высокое качество исполнения машин оказалось достойным самой королевы Елизаветы II: в честь полувекового юбилея ее правления был заказан эксклюзивный лимузин Bentley State Limousine.

Bentley S-2. Фото: au96.ru

Характеристики Bentley S-2 пришлись по душе величайшему музыканту двадцатого столетия Джону Леннону, солисту легендарной группы Beatles. Он приобрел машину специально для презентации альбома Yellow Submarine. Автомобиль был разрисован в психоделическом стиле для привлечения большего внимания аудитории, что сделало машину уникальным экспонатом истории, хранящем отпечаток того времени.

Сейчас компания Bentley, входящая в состав немецкого автоконцерна VolkswagenGroup, производит мощные седаны класса "люкс". В модельный ряд Bentley входят машины представительского класса, спортивные двухдверки, кабриолеты и родстеры. Некоторые Bentley, выполненные по индивидуальным заказам, абсолютно неповторимы, чем обусловлена и стоимость Bentley - от 10 миллионов рублей.

Фото: bentleymotors.com

Aston Martin

Еще один британский автомобиль, завоевавший мир благодаря успешному участию в автогонках. У истоков компании в 1914 году стояли Лайонел Мартин и Роберт Бэмфорд. Мартин был регулярным участником соревнований на холме Астон. Отсюда и пошло наименование бренда. На счету марки участие во многих престижных соревнованиях и рекорды скорости. Но не все складывалось благополучно: менялись инвесторы и владельцы, Вторая мировая война внесла свои коррективы в производство, на котором начался выпуск авиационных деталей.

Фото: astonmartin.com

Уже в послевоенный период британская компания была спасена давним поклонником марки Дэвидом Брауном. Он добавил свои инициалы к наименованию моделей. Первым серийным автомобилем эпохи Дэвида Брауна стало спортивное купе Aston Martin DB2, выпущенное в 1950 году. Успехи Aston Martin в мире гоночного спорта потрясали весь мир: в 1959 году командой была одержана долгожданная победа в соревнованиях "24 часа Ле-Мана". Во время эпохи DB стартовал выпуск одной из самых экстравагантных в мире моделей – Aston Martin Lagonda с длинным клиновидным капотом. Lagonda приводилась в движение восьмицилиндровым агрегатом мощностью 390 л. с. Мотор работал в паре с "автоматом" Chrysler. Дорогой суперкар пришелся по вкусу самой принцессе Саудовской Аравии.

DB6. Фото: astonmartin.com

Британская аристократическая компания по сей день производит спортивные автомобили для увлеченных людей с большим достатком. Любая машина Aston Martin подчеркивает не только высокий статус, но и хороший вкус своего владельца - изысканный дизайн моделей отметили и кинематографисты. Разные модели Aston Martin принимали участие в киноэпопее о Джеймсе Бонде. А на съемках "Казино Рояль" было разбито три Aston Martin DBS стоимостью свыше 250 тысяч долларов.

С момента покупки Aston Martin американским концерном Ford Motor Company появились такие знаменитые модели, как Volante Zagato, Virage, Virage Volante, Vantage. Сейчас стоимость Aston Martin на российском рынке колеблется от 10 до 15 млн рублей.

Фото: astonmartin.com

Jaguar

История английской марки Jaguar началась в 20-е годы прошлого века. Изначально компания, основанная Уильямом Лайонсом, занималась производством колясок для мотоциклов, что не приносило ощутимой прибыли и привело к переориентации деятельности: фирма начала изготовлять комплектующие для Austin 7, FIAT 509A, Morris Cowley,Wolseley Homet и проектировать собственные модели. Спорткары и седаны Jaguar продавались в 60-е по очень высокой цене, которая полностью оправдывала высокое качество исполнения.

Общественный резонанс вызвала модель Jaguar XJ220 1988 года, представленная на Токийской автомобильной выставке. Эта легендарная машина была выпущена лимитированным тиражом в 280 экземпляров.

Фото: jaguar.ru

В настоящее время о таком Jaguar мечтают многие коллекционеры. Самой продаваемой моделью является Jaguar X-type, выпускаемый с 2011 года. За это время машину купили более 360 тыс человек. Хотя X-type не является фаворитом ярых фанатов Jaguar, эта модель заложила несколько основополагающих трендов в развитие марки. Это был первый Jaguar, выпущенный с дизельным двигателем, и первый серийный Jaguar в кузове "универсал". Более того, X-type по сей день остается единственной полноприводной моделью марки.

Что касается дня сегодняшнего, то в модельном ряду Jaguar предпринимателей привлекает бизнес-класс: Jaguar XF и Jaguar XFR. Высокий статус владельца способны подчеркнуть седаны представительского класса XJ. Вариант для "золотой молодежи" - спортивные купе (Jaguar XK), дерзкие родстеры и кабриолеты (Jaguar F-Type). Стоимость Jaguar варьируется от двух до восьми миллионов.

Фото: jaguar.ru

Bugatti

Автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей класса люкс, была основана в 1909 году Этторе Бугатти в Италии. Конструктору и гонщику, собравшему пусть не совсем удачную модель Bugatti Type 10, удалось найти инвесторов, после чего появились новые Type Bugatti, которые получают высокое признание у публики - в том числе благодаря успешному участию в гонках.

Первая мировая война едва не погубила бренд, Этторе Бугатти продал лицензию в Peugeout, и бренд возродился уже во Франции - именно с этой страной и поныне ассоциируются культовые спорткары. В то время Bugatti не делались массово, например, Type 28 и 29 существовали всего в двух экземплярах, а гоночные модификации тех лет — в 4-х экземплярах. Единственный серийный Bugatti того времени — Type 30 — скорее вынужденная мера. Деньги давали Этторе Бугатти возможность выдумывать что-то новое.

Bugatti Type 41. Фото: bugatti.com

Массовое производство началось в середине 20-х годов. За 6 лет было выпущено более 300 автомобилей, интерес к марке обусловлен победами в чемпионатах - Bugatti брала все призовые места. К этому же времени относятся первые разработки автомобилей класса "люкс". Первая модель — Bugatti Type 41 — планировалась в 25 экземплярах с возможностью покупки только членами королевской семьи. Однако из-за кризиса свет увидели лишь 6 уникальных авто.

В 30-е годы Bugatti пережила небывалый взлет. Презентации новых автомобилей проходили чуть ли не ежемесячно. Были авто класса "люкс", были доступные более широкому кругу можели, появились туристические модификации, открытые Bugatti, и даже детские! Первый такой автомобиль Этторе Буггати сконструировал для сына Роланда, и тут же модель привлекла внимание состоятельной публики.

После Второй мировой войны в Европе не осталось денег, и люксовые автомобили покупать не спешили. В 1947 году умер Этторе Бугатти, что стало началом конца семейного бизнеса. Вторую жизнь марка получила после вхождения в концерн Volkswagen в 1998 году. В серийное производство вышел Bugatti Veyron - самый быстрый и дорогой серийный автомобиль. В 2010 году Bugatti Veyron Super Sport установил новый скоростной рекорд - 431 км/час. Сейчас цена на самые "дешевые" модели Bugatti Veyron доходит до 1,7 миллионов евро. Купить Bugatti в России нельзя.

Фото: bugatti.com

Ferrari

Родоначальник легендарного бренда Энцо Феррари начинал свою карьеру в качестве конструктора и испытателя автомобилей Alfa Romeo. Первая модель под маркой Ferrari вышла в 1946 году и стала настоящим воплощением мечты: свойства гоночного авто в ней сочетались с комфортабельностью салона. Ferrari 340 America с четырехлитровым двигателем, вошедшая в модельный ряд Ferrari в 1951 году, имела невероятный успех в странах Европы и Азии, хотя первоначально была рассчитана на продажу в США. Среди владельцев автомобилей были император Французского Индокитая Бао Дай, нидерландский принц Бернар, бельгийский король Леопольд и итальянский граф Джованни Вольпи ди Мисурат.

Вошла в историю и машина Ferrari 250 GT (1953 г.) Сейчас автомобилем такой концепции никого не удивишь, а для начала 50-х это был прорыв. "250-я" обладала, с одной стороны, ходовыми качествами и управляемостью спортивной модели (слова "суперкар" мир тогда не знал), а с другой – комфортом и качеством отделки, достойными люксового седана. Автомобиль производился во множестве модификаций, большинство из которых имеют сегодня особенную ценность для коллекционеров, и продержался на конвейере без малого 11 лет. Многие специалисты до сих пор считают Ferrari 250 одним из лучших дорожных спортивных авто всех времен.

Но самой успешной моделью является Ferrari Testarossa. Оригинальный Testarossa выпускался с 1984 по 1991 год, после чего был модернизирован и переименован в 512 TR (1991-1994) и F512 M (1994-1996). За всё время производства было выпущено почти 10 тыс. машин.

Фото: ferrari.com

Компания прошла долгий путь от спортивной команды к производителю суперкаров с мировым именем. В сознании автолюбителей марка Ferrari отождествляется с гоночными соревнованиями "Формулы-1" и роскошными, дорогими машинами. К примеру, стоимость Ferrari 458 Italia (спортивного купе) - более 12 миллионов рублей. Но высокая цена не охлаждает пыл клиентов: покупатели порой стоят в очереди за уникальным авто больше года. Сейчас Ferrari является частью концерна Fiat и специализируется на выпуске гоночных купе, элитных кабриолетов и родстеров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Lamborghini

Родоначальник легендарного бренда Ферруччо Ламборгини начинал свой путь с переработки военной техники в сельскохозяйственную и сумел к началу 40-х наладить производство трактора собственной конструкции. Дела Ламборгини шли настолько хорошо, что вскоре он смог позволить себе покупку дорогих авто, среди которых был и Ferrari. Легенда гласит, что однажды Ламборгини пожаловался Энцо Феррари на недостатки своего авто, однако мэтр не воспринял критику всерьез и посоветовал продолжать изготовлять свои тракторы, а если что-то в спорткарах Ferrari не устраивает, то самому создать нечто лучшее. Этот конфликт и послужил толчком для создания гоночного авто, превосходящего Ferrari по всем характеристикам.

Фото: lamborghini.com

Непомерная вспыльчивость Энцо Феррари послужила причиной ухода из его компании многих талантливых специалистов. Их-то и сумел переманить к себе предприимчивый Ламборгини. Уже через полгода после открытия компании широкой публике был продемонстрирован первый макетный образец автомобиля.

В 1968 году вышла Lamborghini Espada (в переводе – "клинок матадора") – одна из самых популярных моделей в истории компании. Это был первый семейный суперкар Lamborghini, рассчитанный на четырех человек. Еще больший фурор произвело появление революционного концепт-кара Lamborghini Countach на автосалоне в Женеве. Оборудованный вертикально открывающимися дверьми и задними воздухозаборниками, автомобиль развивал скорость до 300 км в час. Нельзя не вспомнить и ставший культовым Lamborghini Diablo, выпускавшийся в различных модификациях 11 лет. Машина была настоящей мечтой, неудивительно, что она присутствует во многих компьютерных видеоиграх, например, в Need for Speed. А самым продаваемым спорткаром марки стал Lamborghini Gallardo. За 10 лет было выпущено более 14 тыс экземпляров, тогда как почти за такой же срок сошло с конвейера всего около 3 тысяч Lamborghini Diablo.

Сейчас в модельный ряд Lamborghini входят спортивные купе, кабриолеты и родстеры. Все машины оснащены высокофорсированными двигателями и полным приводом. Самое недорогое купе в линейке Lamborghini обойдется российскому покупателю в 11,3 миллионов рублей. Цены на Lamborghini могут достигать 20-25 миллионов.

Фото: lamborghini.com

Maserati

Итальянская компания была основана в 1914 году шестью братьями Мазерати. Изначально это был семейный бизнес по разработке систем зажигания и автомобильных двигателей, но любовь к гоночному спорту подтолкнула семью на создание спортивного болида. Первая модель Maserati Gran Prix 1500 была закончена прямо к сицилийским состязаниям Тарга Флорио. За руль спортивного болида с самым маленьким объемом мотора (1.5 литра) сел глава компании Альфьери Мазерати и ловко обошел соперников.

После триумфа на Тарга Флорио автомобиль стал настоящей сенсацией в мире автоспорта. За историю бренда автомобили марки Maserati завоевали множество кубков. Но после несчастного случая на гонках Mille Miglia итальянская компания перестала принимать участие в соревнованиях, решив строить гоночные авто на заказ для всех желающих выступить на арене от собственного лица. С тех пор основной упор Maserati приходился на конструирование машин для дорог общего пользования.

Фото: maserati.com

В 75-м Maserati перешла в руки известного гонщика и инженера Алессандро де Томазо. Под его началом появился новый модельный ряд Maserati с такими машинами, как Maserati Kyalami и Quattroporte III. Но настоящей сенсацией стал выпуск относительно недорогой Maserati Biturbo с двухлитровой "шестеркой" под капотом мощностью 180 лошадиных сил. Небольшой рабочий объем мотора существенно снижал транспортный налог, который нещадно бил по карманам даже самых обеспеченных людей Италии. Экономический кризис, высокая стоимость бензина – все это сделало нерентабельным производство огромных прожорливых суперкаров. Компактное, легкое и экономичное купе с миниатюрным салоном из кожи и дерева пользовалась огромным успехом в мире автобизнеса, и модель стала обрастать различными модификациями.

Сейчас итальянский производитель эксклюзивных спорткаров и автомобилей бизнес-класса входит в состав промышленной группы FIAT. Среди знаменитых владельцев Maserati – бывший президент Италии Карло Адзелио Чампи, а также Сильвио Берлускони - итальянский политик и один из самых богатых людей мира. Популярность машин марки Maserati на дорогах нашей столицы обусловлена высоким качеством исполнения и ярким дизайном. Среди новейших разработок компании – кроссовер Maserati Kubang, представленный в 2011 году. Сейчас модельный ряд Maserati, которые имеются в продаже у российских дилеров, состоит из седанов представительского класса, купе и кабриолетов. Стоимость варьируется от 3,5 до 7 миллионов рублей.

GranCabrio. Фото: maserati.com

Porsche

Немецкая компания Porsche AG была основана в 1931 году доктором инженерных наук Фердинандом Порше, чей род и сейчас является основным акционером предприятия. Накопив немалый опыт в таких проектах, как 16-цилиндровый гоночный Auto Union и Volkswagen Kafer, выдающий инженер Фердинанд Порше основал свое предприятие. Первым автомобилем немецкой марки стал Porsche 64, в конструкции которого были использованы компоненты от Volkswagen Kafer.

В 1945 году Фердинанд Порше был арестован, однако его дело было продолжено сыном Фердинандом Антоном Эрнстом, который собрал прототип 356-го с двигателем в базе и открытым кузовом из алюминия. Этот экземпляр был готов к дорогам общего пользования к лету 1948 года. Первые серийные легковые автомобили Porsche имели двигатель за задней осью, что существенно удешевило производство и освободило пространство для двух дополнительных посадочных мест в салоне.

Porsche 911. Фото: porsche.com

Самой известной моделью компании стал Porsche 911, представленный в 1963 году. Дизайн современного спорткара с классическими линиями кузова разрабатывался внуком основателя Фердинандом Александром Порше. В последующие годы выходили различные модификации модели, но она долгие годы оставалась основной моделью компании.



Одной из самых необычных моделей начала XXI века оказался вседорожник Porsche Cayenne, построенный при сотрудничестве с концерном Volkswagen и во многом похожий на Volkwagen Touareg. Для выпуска этой машины компания соорудила в Лейпциге новый завод, и как выяснилось, не зря: Кайенн стал самым востребованным продуктом этой марки, несмотря на неоднозначный дизайн.

Модельный ряд Porsche начинается с автомобилей представительского класса, продолжается внедорожниками и завершается линией споркаров и кабриолетов. Porsche – автомобильная компания с самыми высокими доходами в мире, а ее машины признаны одними из наиболее надежных. Стоимость Porsche в России начинается с отметки в два с половиной миллиона и достигает 10-12 млн рублей. А, например, Porsche 918 Spyder стоит больше 43 миллионов.

Porsche 918 Spyder. Фото: porsche.com

Cadillac

У истоков американской марки стоял Генри Форд, основатель Ford Motor Company. Но дела шли плохо, и вскоре Форд оставил предприятие, а к руководству пришел Генри Лиланд. Компания получила наименование в честь прославленной исторической личности - маркиза де Кадильяка, основателя Детройта, где и была основана фирма.

Первые автомобили отличались большой тщательностью исполнения, ведь Лиланд начинал свою карьеру на оружейной фабрике, где ошибки в изготовлении деталей были просто недопустимы. Принцип "точной механики" обеспечил высокую надежность первому Cadillac 1903 года. Создавая новые модели, фирма Cadillac постепенно продвигалась в элитарные эшелоны рынка. В 20-х годах автомобили обрели собственный стиль благодаря дизайнеру Харли Эрлу. Всем известная радиаторная решетка – результат его творческих трудов – до сих пор является визитной карточкой марки.

Фото: cadillac.com

Cadillac тридцатых сочетали в себе роскошный дизайн и простоту вождения, отвечая требованиям самых взыскательных автомобилистов. К примеру, Cadillac 60 Special позволял владельцу управлять им без помощи профессионального шофера. Эта модель имела такой успех, что составила почти 40% продаж компании на тот момент.

В период Второй мировой войны компания Cadillac производила танки и детали для авиационных двигателей, приостановив выпуск гражданских авто. В облике машин послевоенных лет были воплощены элементы дизайна самолета-истребителя. Автомобиль с высокими "плавниками" стал культовым атрибутом золотой эпохи 50-х и 60-х, олицетворением американской мечты. Знаменитый розовый Cadillac Fleetwood 60 Special 1955 года стал героем многих песен и фоторепортажей Элвиса Пресли.

CTS Sport Wagon. Фото: cadillac.com

Конец XX столетия ознаменовался появлением в модельном ряду первого внедорожника Escalade. На протяжении вековой истории бренда его продукция была ориентирована только на рынок США, однако с наступлением нового тысячелетия был сделан акцент на европейского покупателя. Автомобили класса "люкс", выходящие из-под конвейера производителя, можно всё чаще встретить на дорогах нашей страны.

Сейчас американская марка Cadillac входит в состав концерна General Motors. Выпускаемые седаны, внедорожники и спортивные купе продаются более чем в пятидесяти странах мира. Стоимость Cadillac варьируется от двух до четырех миллионов рублей.

