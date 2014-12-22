Мадонна выложила шесть новых песен c готовящегося альбома Rebel Heart

Обложка альбома Rebel Heart

В ответ на "слив" в сеть пиратской версии нового альбома Rebel Heart, певица Мадонна выложила в iTunes шесть новых песен с пластинки: "Living For Love", "Devil Pray", "Ghosttown", "Unapologetic Bitch", "Illuminati" и "Bitch I'm Madonna". Об этом сообщается на официальном сайте Мадонны.

"В День всех святых я надеюсь выпустить сингл "Living For Love". Уже выложенные композиции можно считать ранним рождественским подарком", - говорится в сообщении певицы.

Также 9 февраля певица обещает выпустить еще несколько песен с готовящегося релиза. Стоит отметить, что все шесть новых песен попали в Топ-10 iTunes.

Официально альбом Rebel Heart поступит в продажу 10 марта 2015 года. Пластинка выйдет на лейбле Interscope Records и будет 13-й студийной работой Мадонны.

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