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Музыка

19 августа 2014, 12:24

Новый альбом Тейлор Свифт выйдет в октябре

Поп музыка Тейлор Свифт кантри

Тейлор Свифт. Фото: facebook.com/TaylorSwift

Певица и актриса Тейлор Свифт анонсировала детали своего нового, уже пятого по счету, альбома. Пластика 1989, названная так в честь года рождения исполнительницы, а также поп-культуры конца 80-х, которой она вдохновляется, увидит свет 29 октября.

Обладательница "Грэмми" заявила, что новая студийная работа станет ее первым "официальным" поп-альбомом. Накануне вечером, 18 августа, она также представила слушателям первый сингл с него – Shake It Off.

"Я работала над новым альбомом два года. Мне кажется, такой срок вполне достаточен для того, чтобы вырасти и измениться. Это как второе рождения для меня", - цитирует Тейлор Свифт The Guardian.

1989 уже доступен для предзаказа на официальном сайте певицы, а также в iTunes.

Тейлор Свифт 24 года. Ее предыдущие альбомы собрали семь "Грэмми" и были проданы в количестве 100 миллионов копий по всему миру. Как правило, критики описывают стиль молодой певицы как кантри, кантри-поп, поп-рок.

Свифт также снимается в кино и на телевидении. Среди ее работ – сериал "Новенькая" (New Girl), "День Святого Валентина" (Valentine’s Day). Еще девушка озвучила одну из ролей в мультике "Лоракс" (The Lorax).

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