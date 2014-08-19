Новый альбом Тейлор Свифт выйдет в октябре

Тейлор Свифт. Фото: facebook.com/TaylorSwift

Певица и актриса Тейлор Свифт анонсировала детали своего нового, уже пятого по счету, альбома. Пластика 1989, названная так в честь года рождения исполнительницы, а также поп-культуры конца 80-х, которой она вдохновляется, увидит свет 29 октября.

Обладательница "Грэмми" заявила, что новая студийная работа станет ее первым "официальным" поп-альбомом. Накануне вечером, 18 августа, она также представила слушателям первый сингл с него – Shake It Off.

"Я работала над новым альбомом два года. Мне кажется, такой срок вполне достаточен для того, чтобы вырасти и измениться. Это как второе рождения для меня", - цитирует Тейлор Свифт The Guardian.

1989 уже доступен для предзаказа на официальном сайте певицы, а также в iTunes.