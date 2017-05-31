Обвинения Польши из-за расследования катастрофы 2010 года некорректны – МИД

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала некорректными обвинения Польши в адрес российских специалистов, которые расследовали авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году, сообщает ТАСС.
"Я видела сообщения СМИ о том, что польские власти проводят эксгумацию тел жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском. Видела сообщения на грани спекуляций относительно преступных ошибок при опознании останков якобы по вине российской стороны", – сказала она.
Захарова отметила, что крушение польского лайнера с руководством страны на борту стало для России настоящим потрясением. Расследованием катастрофы занимались лучшие специалисты, которые работали в экстремальных условиях, добавила она. Захарова также подчеркнула, что они тесно взаимодействовали с польскими коллегами.