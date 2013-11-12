Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2013, 18:06

В мире

МИД России потребовал извинений от Польши за нападение на посольство

МИД России потребовал официальных извинений от Польши

Министерство иностранных дел России потребовало официальных извинений от Польши за беспорядки, произошедшие у здания российского посольства в Варшаве. Ведомство требует обеспечить безопасность дипломатов и возместить причиненный ущерб.

В Москве расценили действия польской полиции как пассивные и запоздалые, сообщает телеканал "Москва 24". В посольстве Польши с претензиями согласны.

Ссылки по теме


Напомним, в ночь на 12 ноября агрессивно настроенные молодые люди устроили поджог рядом с дипломатической миссией России, а ранее - сожгли российский флаг.

По сообщению местной прессы, в результате беспорядков пострадали 19 человек, из которых 14 были доставлены в больницу. Среди пострадавших - семь полицейских.

Посол Польши в России Войцех Зайончковский был вызван в МИД России для дачи объяснений по поводу беспорядков.

Польша чп МИД России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика