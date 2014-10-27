Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2014, 18:26

Культура

Про настроение: лекция о том, как справиться с эмоциями

Фото: polymus.ru

Во вторник, 28 октября, в Политехническом музее профессор Первого московского медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Умрюхин прочтет лекцию "Пределы контроля: как эмоции управляют нами". Прямую трансляцию будет вести M24.ru.

Слушатели узнают, как эмоции влияют на здоровье современного человека, почему нельзя их недооценивать, откуда они берутся и как научиться ими управлять.

Павел Умрюхин - физиолог, кандидат медицинский наук, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории системных механизмов эмоционального стресса НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина РАМН, специалист в области фундаментальных и прикладных вопросов нейрофизиологии, соавтор книги "Системные основы эмоционального стресса".

  • Когда: 28 октября в 19.30
  • Кто: Физиолог Павел Умрюхин
  • О чем: о том, как эмоции влияют на здоровье человека
  • Кому смотреть: всем любознательным

Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
Политехнический музей лекции Павел Умрюхин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика