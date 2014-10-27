Про настроение: лекция о том, как справиться с эмоциями

Фото: polymus.ru
Во вторник, 28 октября, в Политехническом музее профессор Первого московского медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Умрюхин прочтет лекцию "Пределы контроля: как эмоции управляют нами". Прямую трансляцию будет вести M24.ru.
Слушатели узнают, как эмоции влияют на здоровье современного человека, почему нельзя их недооценивать, откуда они берутся и как научиться ими управлять.
Павел Умрюхин - физиолог, кандидат медицинский наук, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории системных механизмов эмоционального стресса НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина РАМН, специалист в области фундаментальных и прикладных вопросов нейрофизиологии, соавтор книги "Системные основы эмоционального стресса".
- Когда: 28 октября в 19.30
- Кто: Физиолог Павел Умрюхин
- О чем: о том, как эмоции влияют на здоровье человека
- Кому смотреть: всем любознательным
Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.