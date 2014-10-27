Про настроение: лекция о том, как справиться с эмоциями

Фото: polymus.ru

Во вторник, 28 октября, в Политехническом музее профессор Первого московского медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Умрюхин прочтет лекцию "Пределы контроля: как эмоции управляют нами". Прямую трансляцию будет вести M24.ru.

Слушатели узнают, как эмоции влияют на здоровье современного человека, почему нельзя их недооценивать, откуда они берутся и как научиться ими управлять.

Павел Умрюхин - физиолог, кандидат медицинский наук, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории системных механизмов эмоционального стресса НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина РАМН, специалист в области фундаментальных и прикладных вопросов нейрофизиологии, соавтор книги "Системные основы эмоционального стресса".

Когда : 28 октября в 19.30

: 28 октября в 19.30 Кто : Физиолог Павел Умрюхин

: Физиолог Павел Умрюхин О чем : о том, как эмоции влияют на здоровье человека

: о том, как эмоции влияют на здоровье человека Кому смотреть : всем любознательным



Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.