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18 августа 2014, 11:04

Встречи детей с учеными организуют в Политехническом музее

Политехнический музей ученые проекты Экспериментаниум МГУ время с детьми смотреть онлайн на m24.ru маршруты и гиды

"Афиша": проект "Как я стал ученым" стартовал в Политехническом музее

В лектории Политехнического музея запущен новый образовательный проект "Как я стал ученым". Он рассчитан на детей от 8 до 12 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

На примере конкретных людей авторы проекта решили показать, чем занимаются ученые в лаборатории и как они используют свои знания в обычной жизни.

Программа состоит из трех встреч: лекции и двух экскурсий. Экскурсии организуют на место учебы и место работы героя. Первым о себе расскажет биолог и физиолог Антон Захаров, специализирующийся на физиологии поведения. Дети узнают, почему так важно обниматься как минимум восемь раз в день и есть бананы, чтобы не грустить.

Две другие встречи с Захаровым пройдут в музее "Экспериментаниум", где Антон работает научным консультантом, а также на биологическом факультете МГУ, где учился герой.

"Программа рассчитана на три дня в течение трех недель", - отметили организаторы.

Расписание лекций и экскурсий смотрите здесь.

Принять участие в проекте можно с 28 августа и до конца года. Абонемент на три встречи – 1100 рублей.

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