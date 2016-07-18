Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля 2016, 13:15

Культура

LIVE: Евгений Евтушенко читает стихи и рассказывает о работе в США

19 июля Культурный центр ЗИЛ приглашает на творческий вечер поэта Евгения Евтушенко, посвященный его дню рождения и выходу 12-томного собрания сочинений. Поэт озвучит свои последние произведения, а также расскажет гостям о творчестве и работе в Университете Талсы (США).

Евтушенко – представитель поколения поэтов-шестидесятников и участник знаменитых вечеров в Политехническом музее, на которых выступали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский.

Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 19 июля с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/118028]Алиса Гребенщикова – о целебных свойствах стихов Ахматовой и Друниной[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
Политехнический музей литература Поэты Культурный центр ЗИЛ прямые трансляции стихотворения Москва онлайн Москва онлайн: встречи со звездами смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика