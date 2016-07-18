LIVE: Евгений Евтушенко читает стихи и рассказывает о работе в США

19 июля Культурный центр ЗИЛ приглашает на творческий вечер поэта Евгения Евтушенко, посвященный его дню рождения и выходу 12-томного собрания сочинений. Поэт озвучит свои последние произведения, а также расскажет гостям о творчестве и работе в Университете Талсы (США).
Евтушенко – представитель поколения поэтов-шестидесятников и участник знаменитых вечеров в Политехническом музее, на которых выступали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский.
Смотрите прямой эфир на портале Москва онлайн 19 июля с 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 19 июля, с 19:00
- Где смотреть: Москва онлайн