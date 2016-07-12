Филиал Политехнического музея планируется открыть в кампусе МГУ

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Реализация проекта по созданию филиала Политехнического музея в технологической долине МГУ сдвигается на несколько лет, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в ходе осмотра хода реконструкции музея.

"Мы не забываем про возможность строительства новой площадки в новом кампусе МГУ. При помощи главного архитектора Москвы был разработан один из уникальнейших архитектурных объектов, мы его, в том числе, представляли за рубежом на архитектурных выставках. И когда будут возможности у экономики, способность финансирования строительства этого объекта, мы бы хотели, чтобы в технологической долине МГУ появился Политехнический музей. Это будет филиал, но это отдаленная перспектива. Я думаю, что мы, может быть, вернемся к этому проекту через несколько лет", – цитирует Шувалова Агентство "Москва".

Вице-премьер отметил, что Политехнический музей продолжает работать на других площадках, в том числе на площадке ВДНХ. "Вы можете посещать выставки и тематические мероприятия, которые проводит музей. Музей ни на один день не прекращал работу", – сказал Шувалов.

Кроме того, он выразил надежду, что работы по реконструкции будут завершены вовремя, а сам музей приобретет мировую известность.

Историческое здание столичного Политехнического музея на Новой площади закрылось на реставрацию в январе текущего года. Все работы планируется завершить во втором квартале 2018 года.

В рамках реконструкции музей поделят на две зоны – "Музей-парк" и "Классический музей". В первой расположатся зона погрузки и ожидания прибывших коллекций, временные хранилища и выставки, лектории. В ней появятся "Площадь и улица инноваций", Центры юных инноваторов, ресторан и бар, музейный буфет, сувенирный киоск, а также административно-учебная зона с библиотекой, читальными залами, лабораториями, офисами, реставрационной мастерской.

Зона "Классический музей" включает Большую аудиторию на 700 мест, фойе лектория и Большой аудитории, "Галерею материи", "Галерею энергии", "Галерею информации", химическую лабораторию и другое. Часть новых выставочных помещений оборудуют в чердачных пространствах музея.

Здание Политехнического музея является памятником истории и культуры регионального значения, Большая аудитория – объектом культурного наследия федерального значения.