В Москве заложили камень в основание памятника ликвидаторам-чернобыльцам

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Поклонной горе появится монумент славы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В понедельник состоялась торжественная церемония установки закладного камня в основание будущего памятника.

Как сообщает ТАСС, 30 ноября было выбрано для церемонии как символическая дата. В этот день завершилось строительство защитного купола над четвертым энергоблоком, что стало переломным моментом в борьбе с распространением радиационного загрязнения.

"Для нас этот день вошел в историю как день первой победы в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Был введен в эксплуатацию объект "Укрытие", журналисты прозвали его саркофагом, и почти 30 лет он укрывал весь мир от радиационного фактора.

Сегодня мы воздаем дань чести и достоинству ликвидаторов: не только в России, но всем в Советском Союзе, кто стоял вместе с нами", – отметил президент союза "Чернобыль" Вячеслав Гришин.

Перед участниками церемонии также выступил замглавы МЧС России Сергей Воронов. Он добавил, что монумент будет чтить память не только ветеранов-чернобыльцев, но и тех, кто пострадал при ликвидации последствий других радиационных катастроф.

"Этот день напоминает нам о тех катастрофах, которые произошли и на "Маяке" в 1957 году, и в Чернобыле, затронув жизнь и деятельность 17 субъектов СССР. Были загрязнены территории 60 тысяч квадратных километров, почти 4 миллиона людей попали в зоны загрязнения.

Потребовались невероятные усилия для ликвидации последствий той страшной трагедии, более 200 тысяч человек принимали участие в ликвидации. Мы закладываем камень в будущий монумент, который будет нам напоминать о героизме этих людей", – сказал Воронов.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС (расположена на территории Украины в 3 километрах от города Припять, в 18 километрах от города Чернобыль) произошел взрыв четвертого энергоблока. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглось почти 150 тысяч квадратных километров территории. К ликвидации последствий аварии привлекли почти 800 тысяч граждан СССР. Многие из них получили значительные дозы облучения.

Москвичи одними из первых пришли на помощь, многие добровольно встали в ряды ликвидаторов. На данный момент в столице проживает около 15 тысяч инвалидов и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, членов семей погибших ликвидаторов и лиц, подвергшихся воздействию радиации.