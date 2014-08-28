Строительство буддийского храма на Поклонной горе начнется осенью этого года

ИТАР-ТАСС

Осенью начнется строительство Буддийского храма-памятника на Поклонной горе, рассказала M24.ru председатель Московского буддийского центра "Три драгоценности" Татьяна Одушпаяк. Решение о выделении участка приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. В сентябре также планируется начать строительство буддийского храма в Отрадном, добавила председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова.

По словам Одушпаяк, храм будет построен на пожертвования, однако точную сумму, необходимую для строительства, она не назвала. Храм будет посвящен памяти воинов-буддистов, погибших в Великой Отечественной войне.

Она отметила, что центр ожидает повторной постановки земельного участка на кадастровый учет. Уже разработано несколько эскизов храма. "В сентябре состоится встреча попечительского совета, на котором выберут итоговый вариант эскиза", - отметила она. В попечительский совет по строительству храма входят высокопоставленные члены правительства Москвы, а также представители республик Тыва, Бурятия, Калмыкия, Иркутской области, Забайкальского края, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник в московской мэрии пояснил M24.ru, что уже подготовлены основные распорядительные документы, необходимые для начала строительства. "На Градостроительно-земельной комиссии Москвы принято решение выделить земельный участок на аллее Памяти площадью 0,099 га для завершения проектирования и строительства буддийского храма-памятника с предварительным согласованием места размещения объекта", - сказал собеседник M24.ru.

Председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова добавила, что здание храма может быть двухэтажным. На втором этаже храма логично сделать выставку, посвященную героям ВОВ. "На первом этаже будет храм, также надо предусмотреть молельни для монахов", - сказала она.

Отметим, что власти Тувы еще в 2008 году достигли принципиального соглашения с московской мэрией о строительстве буддийского храма на Поклонной горе, но проект так и не был реализован. Источник в мэрии пояснил, что дело было в разногласии между самими буддистами Бурятии, Калмыкии и Тувы. Ранее сообщалось, что они примут участие в финансировании строительства храма. Однако пока этот вопрос не решен. Напомним, сегодня на Поклонной горе в Москве уже существуют православный храм, мусульманская мечеть и иудейская синагога.

Муниципальный депутат района Дорогомилово Николай Ткачук пояснил M24.ru, что совет муниципальных депутатов одобрил проект строительства храма на Поклонной горе. "Мы встречались с Татьяной Одушпаяк и согласовали факт размещения храма", - сказал Ткачук.

Отметим, что в сентябре также планируют запустить строительство буддийского храма в районе Отрадное, где также есть православный храм, мечеть и синагога. Дулма Шагдарова пояснила, что храм будет построен на пожертвования, для его возведения необходимо около 200-250 млн рублей. "Мы ждем последнего разрешающего документа от Мосгорстройнадзора и начнем строительство, землю под храм мы забронировали еще в 2002 году", - пояснила Шагдарова.

В пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связям с религиозными организациями сказали, что органы исполнительной власти Москвы оказывают религиозным организациям различных конфессий содействие в решении различных вопросов. "В настоящее время на различных стадиях проектирования и строительства находятся более 250 культовых объектов различных конфессий. Выделение земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными нормами и правилами, с учетом пожеланий жителей города, высказанных в результате публичных слушаний по градостроительной документации", - пояснили в пресс-службе.

Протоиерей, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин отметил, что проекту буддийского храма на Поклонной горе много лет. "Я рад, что начнется строительство храма, посвященного памяти воинов-буддистов. В Москве мало буддийских храмов, поэтому зачастую пожилым последователям этой религии трудно добраться до своих культовых учреждений", - отметил он. По словам Чаплина, как правило, религиозные учреждения строятся быстро за счет пожертвований москвичей. "К примеру, православные храмы возводят быстро за счет пожертвований как простых москвичей, так и влиятельных людей. Вначале на земле строится временное сооружение, молитвы проходят на открытом месте, это может сплотить верующих", - пояснил он.

Как пояснил M24.ru президент Российской ассоциации изучения религий и сект Александр Дворкин напомнил, что буддизм - традиционная религия калмыков, бурятов и тувинцев. "Их в целом немного, но в Москве крупных общин вообще нет", - сказал он. К слову, против строительства храма в Отрадном два года назад на общественных слушаниях выступали местные жители. По словам Дворкина, некоторые москвичи могли быть против строительства такого храма из-за страха жить рядом с мигрантами. "Большая часть мигрантов, приезжающих в Москву, исповедует ислам, но средний москвич воспринимает и буддизм как восточную религию", - пояснил он.

При этом, по мнению Дворкина, в столице наблюдается острая нехватка православных храмов. "Несмотря на то, что православных храмов много, большинство москвичей исповедуют именно эту религию. Поэтому ситуация с обеспеченностью храмами в Москве одна из худших по стране", - отметил он.

Дворкин добавил, что мечетей в столице тоже, скорее всего, не хватает. "Но при планировании новых сталкивается право людей на религиозную свободу и объединение с желанием жителей районов выбирать себе соседство. Проблемы надо решать путем переговоров", - отметил он.

Напомним, в Москве около 20 тысяч буддистов. У них нет ни одного храма, но есть 15 центров. Отметим, что буддисты из Сибири, Бурятии, Калмыкии, Забайкалья и Тувинской Народной Республики (вошла в состав СССР в 1944 году) принимали участие в Великой Отечественной войне в качестве добровольцев. Так, 21 калмык награжден званием Героя Советского союза, двое тувинцев - Тюлюш Кечил-оол и Хомушку Чургуй-оолза - удостоены звания Героев Советского Союза.

Марина Курганская