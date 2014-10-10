Третий Рим: куда делись семь московских холмов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Каждый москвич, который интересуется историей своего города, знает, что Москва стоит на семи холмах. Где же они находятся, эти легендарные московские холмы, и существуют ли они на самом деле - в материале M24.ru.

Москва - Третий Рим, Москва - одно из чудес света. Москва стоит на семи холмах, как Вечный город. Каждый коренной житель столицы с детства знает эту мантру, которая давно возведена в ранг аксиомы. Оставив в стороне две части фразы, поговорим о третьей. А есть ли они на самом деле - эти семь московских холмов?

В исторических источниках XVI века упоминались:

Боровицкий холм

Псковская горка

Таганский холм или Швивая горка

Ивановская горка или Алабов холм

Красный холм

Старо-Ваганьковский холм

Чертольский холм

Прошло много лет и "состав" семи холмов сильно изменился. В него вошли возвышенности на территории, которая в XV-XVI веках была глухой деревней за пределами Москвы или вовсе была незаселенной. Сейчас к легендарным холмам относят:

Боровицкий холм

Ивановскую горку

Трехгорку

Тверской холм

Сретенский холм

Таганский холм

Лефортовский холм

А некоторые исследователи даже включают в состав "семи" аж Воробьевы горы, которые были толком "освоены" городом лишь в XX веке.

Итак, что же сейчас находится на месте холмов? Боровицкий холм представлял собой гору, окруженную густым сосновым бором. Именно отсюда берет свое начало история Москвы, здесь князь Юрий Долгорукий заложил Кремль, который спустя много веков будет небольшой территорией на бескрайней карте Москвы.

Чертольский холм, по преданию, находился примерно там, где сейчас проходит улица Волхонка. Название холму дали по наименованию извилистого ручейка, стекавшего с горы, такого "изворотливого", как будто "черт рыл". Сейчас на месте этого холма находится Храм Христа Спасителя.

Швивая горка - это холм, находившийся в месте, где Яуза впадает в Москву-реку. Собственно, холм - это преувеличение. Скорее, там имела место быть небольшая возвышенность. Впрочем, и ей было отмерено недолго существовать. В сталинское время место разровняли для того, чтобы построить там одно из красивейших зданий столицы - высотку на Котельнической набережной.

Псковская горка находилась на территории Китай-города. Свое название она получила из-за того, что ее облюбовали как место жительства приезжие скобари - жители Пскова.

Об Ивановской горке упоминаний сохранилось немного. Известно, что там располагался Ивановский монастырь. Куда большее значение эта местность приобрела в дореволюционное время Российской империи, здесь находился знаменитый Хитров рынок со своими чудовищными трактирами "Каторга", "Пересыльный" и "Сибирь". Хитровка давно уже не существует, но ее обессмертил писатель Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи". Впрочем, и в сборнике "Трущобные люди" Хитровка занимает немало места.

Тверской или Страстной холм - место, где возвели Страстной монастырь. Говорить, что он был заселен во время основания Москвы неправильно, до того момента, пока из столицы не появилась дорога в Тверь - холм оставался незаселенным.

Сретенский холм мог похвастать наличием Сухаревой башни и знаменитой пожарной каланчой.

Мнение специалиста Я с большим недоверием отношусь к легенде о том, что Москва стоит на семи холмах. Потому что этого не было, это красивая легенда. Я с большим недоверием отношусь к легенде о том, что Москва стоит на семи холмах. Потому что этого не было, это красивая легенда. Давайте для начала попробуем составить список этих семи холмов. Мы сразу же увидим, что единственный реально существовавший холм - это Боровицкий. А вообще в список включают постоянно разные возвышенности. Вот например, Трехгорка, ну или три горы. Считается одним из холмов, но ведь это же три разных горы! Или вот Сретенский холм, как он определяется? Ведь не видно же ниоткуда, что он холм. Просто было возвышение, но это такое возвышение, каких очень много в окрестностях Москвы, да и вообще на Среднерусской равнине. Так что это красивая легенда, которая была призвана найти некое сходство у Москвы с Римом. Кроме Боровицкого холма назвать-то в действительности больше нечего. Или вот Швивая горка или Таганский холм в Заяузье. В принципе да, такое возвышение есть, но оно очень длинное и пологое. Появление этой легенды отнюдь не относится ко времени основания Москвы. Скорее всего, красивая история про семь холмов появилась где-то в семнадцатом веке, когда в русскую культуру, в архитектуру пришел романтизм. Вот тогда начали задумываться об истории и вспоминать про основание Москвы. Иными словами, семь холмов - это плод воображения романтиков, ничего такого на самом деле не существовало. В конце концов, очень хотелось называть Первопрестольную Третьим Римом. Пожалуй, самый знаменитый холм в Москве, который, тем не менее, никогда не включают в эти семь - это Поклонная гора, которая уже совсем не гора. Ее срыли при строительстве домов на Кутузовском проспекте, в итоге сейчас она сильно напоминает пологую возвышенность, но это уже совсем другая история.

Александр Фролов москвовед

В самом деле, если мы посмотрим в "Повесть временных лет", никакого упоминания там о семи холмах мы не найдем. Более того, пока столица ограничивалась территорией Кремля и Китай-города - об этом никто и не думал. Вообще на этой территории располагаются только два из семи холмов, что в версии XVII века, что по нынешним изыскам. Иными словами, говорить о том, что город основан на семи холмах, в корне неверно, поскольку на момент основания столица занимала только один холм - Боровицкий.

Семь холмов в Москве искал Михаил Ломоносов, который был очарован легендой о столь "римском" происхождении города. Огромное количество времени на поиски легендарных возвышенностей убили историки. Михаил Погодин, Иван Снегирев, Григорий Фишер фон Вальгейм - все они разыскивали на территории Старого города и Замоскворечья те самые семь холмов, которые словно смеялись над трудолюбивыми исследователями.

Мнение специалиста Прежде всего, не существует единого мнения о том, какие вообще холмы входят в этот перечень. Единственный реально существовавший холм - Боровицкий. Остальное - скорее возвышения, которые вряд ли заслуживают того, чтобы называться холмами. Прежде всего, не существует единого мнения о том, какие вообще холмы входят в этот перечень. Единственный реально существовавший холм - Боровицкий. Остальное - скорее возвышения, которые вряд ли заслуживают того, чтобы называться холмами. Вот в частности, Трехгорка, которую многие включают в состав столицы. Но ведь на территории изначальной Москвы ее просто не было и быть не могло, Пресня и Ваганьково вошли в городскую черту намного позже.

Александр Можаев москвовед

Как же все-таки стоит относиться к этой легенде? Да никак! Верили же веками, что основатели Рима Ромул и Рем были вскормлены волчицей. Пусть история о семи московских холмах тоже останется красивой легендой, которая будет сопровождать новые поколения школьников, открывающих учебники по москвоведению. Разве это плохо?

Василий Макагонов