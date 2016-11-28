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Новости

28 ноября 2016, 14:09

Наземный транспорт

Перевозить пассажиров в Подмосковье будут почти 50 новых автобусов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Почти 50 новых автобусов поступили в распоряжение "Мострансавто" и в скором времени начнут перевозить пассажиров Подмосковья, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Александра Зайцева.

Всего в распоряжение "Мострансавто" поступило 34 автобуса малого класса и 15 автобусов среднего класса.

Новые автобусы марки ГАЗель NEXT в ближайшее время начнут перевозить пассажиров в Орехово-Зуеве, Егорьевске и Серпухове.

Еще несколько автобусов – марки ЛиАЗ 429260 – поступили в Раменское и Долгопрудненское парки и в настоящее время распределяются на маршруты.

Все новые автобусы надежны в эксплуатации и удобны для пассажиров. Машины оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, маршрутными информаторами, видеорегистраторами и другими современными технологическими устройствами.

Автобусы ГАЗель NEXT соответствуют экологическому стандарту "Евро-4", а ЛиАЗы – "Евро-5".

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