Перевозить пассажиров в Подмосковье будут почти 50 новых автобусов

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Почти 50 новых автобусов поступили в распоряжение "Мострансавто" и в скором времени начнут перевозить пассажиров Подмосковья, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Александра Зайцева.

Всего в распоряжение "Мострансавто" поступило 34 автобуса малого класса и 15 автобусов среднего класса.

Новые автобусы марки ГАЗель NEXT в ближайшее время начнут перевозить пассажиров в Орехово-Зуеве, Егорьевске и Серпухове.

Еще несколько автобусов – марки ЛиАЗ 429260 – поступили в Раменское и Долгопрудненское парки и в настоящее время распределяются на маршруты.